台鏈搶才 薪酬制度不夠力…外商祭「限制型股票單位」成利器
在看不見煙硝的全球科技爭奪戰中，人才是突破技術的勝負關鍵。跨國外商科技巨擘近幾年在台灣大舉設立研發中心，爭取努力工作、成本相對較低的台灣人才。本土科技業者不僅擔心外商提出較高的薪資，近幾年「股票獎酬」更是台廠爭取優秀工程師時的搶才弱點。
群聯（8299）執行長潘健成近期呼籲放寬台灣限制員工權利新股（RSA）的彈性，因從發行到實際取得的程序繁瑣，在爭取人才時很吃虧。
在科技業界，員工認股權雖如「金手銬」，但也是讓頂尖人才能共享企業成長的黃金門票。近年台灣、美國科技股價飆漲，「金手銬」的價值也跟著水漲船高，豐厚的股權成為企業在國際搶才大戰中不容忽視的利器。
面對外商來勢洶洶的銀彈與股權「金手銬」的攻勢，本土科技業者的壓力不言而喻。潘健成坦言，各家企業都願意用高薪留住好人才，但近年國際科技產業激勵人才的工具，已從高薪與分紅，轉向分年給予、有長線綁定效果的「RSU」（限制型股票單位）」，台灣現行RSA的規定，反成為台灣高科技業搶才障礙。
潘健成坦言，不是不想給，但「制度讓我們無法給」。許多外商採取「台灣聘僱、海外給股」的靈活模式，工程師在台灣工作，領台灣子公司薪水，海外母公司的RSU方案相關信託、會計與稅務在海外總部處理，避開台灣法規，本土企業還在提聘金說親的徵才階段，外商已帶著有RSU和分紅的合約娶走優秀人才。
台灣目前制度以RSA為主，受《公司法》與《證券交易法》規範，是對「已發行股票」的管理機制。潘健成解釋，RSA必須經過薪酬委員會、董事會、股東會等層層程序，再向主管機關申報，流程相對繁瑣，發放對象必須已是公司員工。還在徵才階段時，本土企業無法像外商一樣，先提出股權承諾吸引人才加入。
潘健成表示，希望台灣能引入更接近RSU精神的制度設計，設計「台版RSU」。例如改以「合約權利」來取代「立即發股」，他強調，這並不是企業想逃避監管或稅負，而是希望主管機關給本土企業更即時、更對等的防守工具，不要讓本土科技業在徵才起跑點上就因為制度而落後。
文化大學法律系教授永續創新學院院長方元沂指出，在台灣最認真執行RSA的企業是台積電（2330），為了發RSA，必須依次完成幾道程序，一、取得股東會決議，二、股份信託或保管，三、一旦條件沒有成就，須收回未既得股份與註銷等公司法層面的技術問題，這些安排在法制上較為嚴謹，但對於企業來說，也增加成本。
電電公會副秘書長呂正欽表示，外商以RSU制度來台挖角，條件不錯，近年也確實有人才被挖走，科技業者也確實希望有一些其他機制可以留才。多年前員工分紅費用化後，科技業留才工具減少，業界曾呼籲給科技廠一點彈性，例如有一定額度股票採面額計價以爭取人才，但後來沒有下文。
呂正欽表示，台灣RSA的彈性較低，加上台美稅制不同，例如台灣分配五張股票給員工，目前股價是100元，兩年後取得，股價變成300元，在台灣要按照現值課稅；即使員工在台灣上班，取得海外股票就是境外所得，配合在國內的收入所得，超過750萬元仍要課20%的稅，但美國可能仍然免稅，這是有差別的。
產業界提建言
群聯電子執行長潘健成 提供防守工具
盼引入更接近RSU的制度，設計「台版RSU」。例如以「合約權利」取代「立即發股」，給企業更即時、對等的防守工具，不要在徵才起跑點上就因制度而落後。
SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 吸納國際人才
現在企業改採更頻繁發放獎金的方式來留才、吸引外商在台子公司中高階主管轉職。同時也要了解產業缺口，建立對國際人才更友善的政策環境。
KPMG 科技媒體電信產業主持人李威陞 建教合作育才
學習台積電，及早透過建教合作，往下扎根，培養未來自己需要的人才，同時，也可考慮運用政府的晶創計畫，透過專案獎勵研發費用，增加銀彈留才。
KPMG 科技媒體電信產業主持會計師鄭安志 善用產創條例
善用產創條例19-1，對取得限制性股票500萬元額度以下的金額「延緩課稅」優惠，目前這項緩課稅措施優於美國。
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