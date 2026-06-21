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特斯拉最新人形機器人Optimus 3要來了 盟立搶頭香出貨關鍵元件

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
圖為特斯拉首批Optimus Gen-3量產機型。（路透）
圖為特斯拉首批Optimus Gen-3量產機型。（路透）

特斯拉執行長馬斯克完成SpaceX風光IPO的階段性任務之後，傳出下半年全力衝刺特斯拉最新人形機器人Optimus 3量產，台灣供應鏈將扮演要角。

其中，自動化設備大廠盟立（2464）集團台灣廠區已開始供貨Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組，並接獲特斯拉指示，要求建立「非紅供應鏈產能」，將在泰國成立新公司，擴大出貨特斯拉，搶下頭香。

根據馬斯克規劃，Optimus 3的生產線將在7月底或8月左右在加州弗里蒙特工廠啟動。 此外，德州奧斯丁的第二座Optimus工廠也預計在2027年夏天投產，長期目標為年產能1,000萬台。

馬斯克先前已對外宣示：「Optimus將是我們最大的產品，規劃未來每年都會有一款新機器人產品。」他並高喊：「Optimus 3無疑將成為全球最先進的機器人，且沒有任何產品可與之匹敵」，自己也尚未見過任何機器人演示效果可比美Optimus 3。」

對於已開始供貨Optimus 3所需的諧波減速機與關節模組相關消息，盟立表示，無法置評，強調機器人關鍵元件進度順利，大客戶也很滿意。

盟立並乘勝追擊，協同合作夥伴科達利，以及轉投資盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速於下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足大客戶人形機器人量產需求。

根據盟立及科達公告，科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」新公司，持股比率分別為科達利占51%、盟立39%、盟英10%。科盟（泰國）將設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，很快就能投入量產。

特斯拉 盟立 機器人 馬斯克

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