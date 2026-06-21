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Wi-Fi 6專利戰開打 華為對中磊德國子公司提起專利訴訟

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中磊電子（5388）21日公告，華為技術到歐洲統一專立法院，對中磊電子德國子公司Sercomm Deutschland GmbH提起相關訴訟，中磊表示，對財務、業務影響極為有限，中磊專注自己技術研發及專利財產權，以最嚴格標準審慎處理相關事宜，委請專業律師妥善因應。

中磊表示，德國子公司於日前收到華為公司訴訟書，針對中磊於德國等地區銷售之部分Wi-Fi 6產品提起專利訴訟。中磊公司於德國地區營收比重甚低，預估對本公司財務、營運影響極為有限。

中磊表示，將進一步了解訴訟書之內容。然公司專注自主技術研發，對於智慧財產權的投入與保護，向以最嚴格標準，謹慎處理智慧財產權相關事宜。本公司對該訴訟案件將審慎評估，並委任專業律師妥善因應，以維護公司最佳權益。

中磊 華為 德國 Wi-Fi

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