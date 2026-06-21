南韓拿到關鍵AI授權…台灣卻不在名單上？看懂「Claude開發商」跳過台灣的商業現實

摘要 AI界當紅炸子雞Anthropic，上週在共同創辦人曼恩帶領下，一行近十人造訪台灣。在少數兩場公開訪談中，他們談到了對軟體奇點的預測、對未來發展的想法、在資安問題的因應作為等。這當中有一句發言，在台灣沒有受到太多討論和關注，卻十分重要。

在人工智慧學校舉辦的爐邊對談中，邀請了Anthropic（Claude開發商）共同創辦人曼恩（Ben Mann）。擔任訪談人的數發部次長侯宜秀問曼恩：「你們何時會在台灣開設公司？」

曼恩的回應是：「我們在日本有公司，我們會持續從日本派人過來。」

這句話看來尋常，卻反映出台灣在AI時代的一大隱憂：應用弱勢。

台灣不在Anthropic的亞洲地圖上

Anthropic去年開始往亞洲市場擴張布局，陸續在印度、日本、韓國、澳洲開設辦公室，預計新加坡辦公室也很快會成立，而台灣顯然不在他們的計畫之中。

成立辦公室很重要嗎？首先，過去一年來，有多家機構發表的研究調查顯示，企業在AI導入上遇到了挑戰，其中MIT的研究指出，有高達95%的企業生成式AI專案未能帶來實質獲利。

而今年OpenAI和Anthropic先後成立企業AI導入服務公司，更是用實際行動說明，顧問服務和技術支援在發展AI應用上的重要性。這也是為什麼負責進駐企業，在實地提供規劃協助和導入的FDE（前線部署工程師），會成為AI時代最熱門的職缺之一。

Anthropic是否在一地設立公司，代表了他們對該地市場的看重程度，也決定了他們投入的資源規模，和能提供的支援深度與即時性。而且就在曼恩來台參與對談的前幾日，Anthropic宣布擴大Project Glasswing計畫，也傳達出相似的訊息。

關鍵模型授權也沒有台灣

Project Glasswing是基於Anthropic訓練出的Mythos模型而起的一項資安協作計畫。起因於Anthropic發現，Mythos具備強大的軟體漏洞挖掘能力，不僅能在短時間內找出數千個漏洞，當中更有許多是已經存在多年，卻從未被發現的。為免強大的工具遭濫用，他們決定暫緩釋出，僅供部分機構使用該模型的權限。

最一開始，能取得權限的幾乎全數是美國公司，直到日前他們才進一步擴大範圍，釋出給英國、歐盟、日本、南韓及加拿大等逾15個國家，超過150個機構。以南韓來說，包括韓國科學與ICT部、韓國網路安全機構KISA，以及三星、海力士和SK電信都被選中，而台灣則不在其列。這當中少數和台灣有深度連結的，是在日本上市的趨勢科技。

然而，Anthropic對Mythos的管控甚嚴，趨勢科技可以使用，不等同於其客戶能直接獲得相同層級的資安防護能量。在這樣的情況下，台灣企業在防禦零時差漏洞的反應時間，就可能落後日韓等擁有直接模型授權的機構。

台灣明明是全球AI硬體供應鏈不可或缺的要角，在AI軟體應用的優先性上，卻處在世界邊陲。

為什麼台灣市場不容易被看見？

最終，這還是回到商業現實。即便Anthropic是一家PBC（公益公司），不以營利為唯一目的，卻也有高昂的AI算力帳單要支付。特別是對於正積極籌備IPO的他們來說，更有交出亮眼成績單的壓力。

台灣人口本來就少，再加上重硬輕軟，以及主要由中小企業組成的產業結構，從AI需求用量來說，本來就不容易被看見，之於Anthropic和OpenAI這些新興AI公司來說，開發台灣市場相對不具效益。

韓國市場是一個明確的對比。他們除了有三星、現代等大型財團，也有Naver、Kakao等大型軟體網路公司，Anthropic的數據指出，韓國不論是Claude的總用量，還是人均用量，皆位居全球前五名。此外，韓國的使用量還是他們對該國人口預期使用率的3.5倍。

硬體站在世界中心，應用卻在邊陲

今年的Computex，AMD執行長蘇姿豐、輝達創辦人黃仁勳、英特爾執行長陳立武等，全球最重要的半導體公司領導者都到齊了，明確展現出台灣在AI硬體世界裡，毫無疑問的中心地位。但如果改從AI應用的視角，卻完全翻轉。

當然，重硬體輕應用，已是台灣的陳年問題，我們對這樣的處境並不陌生；但不同的是，相比於過去的軟體應用，AI的顛覆力更強，而且很明顯已經開始拉開強者與弱者之間的差距。

如何加大台灣在AI應用市場的能見度與談判力，是我們重拾硬體驕傲與歡慶台股創新高之餘，必須用心思考的關鍵課題。

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