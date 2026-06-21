國研院推「生成式AI賦能方案及工作坊」 打造AI應用加速器

為加速生成式AI落地應用，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）推出「TAIWAN AI RAP暨TAIDE賦能方案」，並同步規劃系列實戰工作坊，透過「平台資源、算力支持與人才培育」三大面向，打造完整的AI應用發展環境，協助企業與團隊從構想到驗證、從原型到落地，加速生成式AI創新應用發展。

生成式AI應用快速擴散，從企業營運、教育服務到智慧製造，各界皆積極探索大型語言模型帶來的創新契機。然而，對許多企業、學研單位與新創團隊而言，真正的挑戰不只在於是否有應用構想，更在於能否取得足夠算力、適合的開發工具，以及將技術成功導入實際場域的能力。

TAIWAN AI RAP是國研院國網中心打造的一站式生成式AI應用開發平台，整合高效能算力資源、AI開發工具、多元模型服務，以及模型微調與評估工具，讓使用者能在同一環境中完成應用開發、測試與驗證流程，大幅縮短AI專案建置時間與成本。平台同時支援TAIDE在地語言模型與重要開源語言AI模型，大幅強化繁體中文理解與應用能力，可廣泛應用於智慧客服、知識管理、教育訓練、文件生成及企業級AI Agent等場景，協助使用者打造更貼近台灣市場需求的AI服務。

國研院表示，賦能推動方案即日起開放申請，通過審核並完成開通後，即可獲得等值2萬元算力試用額度，用於模型開發、微調訓練、應用驗證與生成式AI服務建置。無論是企業、學研單位或新創團隊，皆可透過平台快速啟動AI專案，將創新想法轉化為具體成果。計畫同步推出多元獎勵任務機制，申請團隊可透過用戶推薦、成果報告等任務累積額外算力額度，最高可獲得等值20萬元額度之算力資源。對於具發展潛力或亮點成果之應用案例，同時將有共同行銷合作之機會，以促進優秀應用經驗跨領域擴散並構築技術交流橋梁，讓優秀應用被更多產業與技術社群關注。（※相關算力額度均依NCHC iService公告牌價及用戶身分別計算。）

除了平台與算力資源，國研院國網中心今年也同步推出「TAIWAN AI RAP實作工作坊」系列活動，以「從GenAI到AI Agent」為主軸，結合深度合作夥伴UnieAI、陽明交大myPDA、卡米爾及思銳智慧科技等，分享實務經驗，透過「RAP實作、應用場域、商業延伸」三大面向，引導參與者理解如何運用包括TAIDE在內之各種大型語言模型與AI Agent技術，協助企業與開發團隊跨越技術導入門檻，將AI應用落實於工作流程與產業場域之中。

生成式AI已逐步從技術探索階段邁向實際應用與價值創造階段。國研院國網中心將持續透過TAIWAN AI RAP平台、算力資源、推廣專案與工作坊等，協助企業、學研單位及新創團隊降低AI導入門檻，培育更多AI應用人才與成功案例，共同提升臺灣智慧創新與數位轉型的新動能。更多資訊請上官網查詢：TAIWAN AI RAP：https://rap.genai.nchc.org.tw