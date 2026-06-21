輝達再下一城！交換器全球市占衝兩成 光通訊廠跟著受惠

輝達（NVIDIA）持續衝刺乙太網路交換器（Switch）市場，且在今年第1季就傳出拿下全球超過兩成市占率。法人看好，打入輝達交換器生態系的波若威，以及台積電CPO供應鏈的上詮都有望同步受惠。

輝達力拼將AI運算平台GB200／GB300，以及新世代Vera Rubin拉高出貨量的同時，還同時力推自研乙太網路交換器平台Spectrum-X。根據市調機構IDC統計，資料中心乙太網路交換器市場在今年首季年成長61％，產值增加100億美元，但其中輝達Spectrum-X成長幅度更高達192.7％，單季營收達到21億美元，搶下21.5％的資料中心市占率。

據了解，輝達在力推AI運算平台的同時，在交換器市場推廣也不遺餘力，並規劃將運算平台、乙太網路、電源等相關解決方案一併推向客戶，讓客戶達到一站式採購模式，因此成為輝達交換器市占率大幅提升的主要關鍵。

法人看好，輝達交換器產品出貨暢旺之際，將有望帶動打入輝達生態系的光通訊廠波若威下半年出貨動能持續走強，且輝達強化CPO產品布局的同時，亦有望讓切入台積電CPO供應鏈的上詮後續營運跟著暢旺。