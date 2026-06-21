東捷資訊搭ERP更新商機 今年營運有望再衝高

資訊軟體服務商東捷資訊（6697）搭上AI商機，推動ERP邁入雲端及智慧營運需求，東捷資訊未來營運動能將有望持續衝高。法人看好，東捷資訊今年在ERP新系統更新帶動下，全年業績有望繳出優於去年成績單。

東捷資訊公告5月合併營收達9,405萬元、月減4.7％，相較去年同期成長5.7％，累計今年前五月合併營收為6.12億元、年增4.6％，寫下歷史同期次高。

東捷資訊表示，隨著AI應用議題發酵，企業對數據治理需求上升，接連帶動ERP上雲與智慧營運需求，營收隨專案認列時程穩健成長。隨著企業進行數位轉型與AI導入需求持續升溫，相關投資有助強化公司在企業資安、智慧製造、數據治理與雲端整合等高附加價值服務的競爭優勢，為後續營運成長奠定基礎。

據了解，隨著SAP將於2027年終止對ECC系統的主流支援，企業若持續使用原先既有系統，未來可能面臨資安、系統穩定性與法規更新支援不足等潛在風險，市場預期將帶動新一波ERP升級需求，加速企業導入AI整合應用。

東捷資訊總經理王智羣指出，ITTS長期深耕SAP系統導入與企業數位轉型服務，其豐富的跨國與跨產業系統導入經驗，可透過SAP Cloud ERP與數據中台之數據治理整合顧問服務，協助企業即時掌握營運動態，並為供應鏈管理、碳盤查、能源管理與ESG報告提供可靠數據基礎。隨著企業升級需求逐步發酵，公司營收結構亦可望由過去以單一專案，逐步轉向具長期服務性的雲端訂閱制穩定收入。

而在營運拓展部分，東捷資訊指出，隨著企業舊ERP系統面臨更換潮，帶動市場掀起新一波雲端ERP升級需求，公司已接連獲得多項新客戶專案，包含全球線性傳動領導品牌、現代化生物科技企業與水泥製品製造廠等SAP Cloud ERP建置案，協助企業汰換舊有ERP系統。近期亦協助既有客戶，包含全球知名合成樹脂製造商與生技製藥業客戶，將舊版SAP ERP升級成新一代SAP Cloud ERP，實現營運核心雲端同步管理，提升營運效率與決策精準度，這些相關專案將逐步認列貢獻。