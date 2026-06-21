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代理型AI新時代 第3季科技大升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國5月非農數據強勁引發升息擔憂，使高估值的AI科技股承壓修正。統一投信指出，此波跌勢核心主要來自先前股市暴漲後的籌碼過熱、博通財報缺乏驚喜所反映的預期過高，以及總經數據的短期干擾。在經濟基本面穩健，且企業長線獲利持續上修的前提下，中長期科技產業向上趨勢不變，市場回檔至合理區間，反而為長線投資人提供低檔布局的絕佳良機。

時序邁入下半年，統一投信表示，全球科技市場有三大焦點：第一，代理型AI大規模應用落地，推動算力需求持續攀升，CPU、GPU及相關半導體供應鏈全面受益；第二，高密度算力伴隨功耗大幅提升，MLCC需求量與規格要求同步上調，被動元件產業迎來升級周期；最後，SpaceX上市將加速太空經濟從概念走向資本市場，衛星通訊、軌道基礎設施與商業發射的投資機會更具體落地。三者並進，為全球科技產業提供清晰的成長藍圖。

其中，驅動算力需求的核心引擎，來自於全球AI基礎建設的剛性成長。輝達最新財報釋出的資本支出展望遠超市場預期，市場對2026年全球AI資本支出的共識已由原先的6,000億美元大幅上修至接近8,000億美元，年增率高達75%，甚至在2027至2028年更有望衝破1兆美元大關。在此浪潮下，AI技術正從訓練型AI演進到能執行任務、串接工具的代理型AI時代。隨著代理型AI規模化部署推進，負責管理調度的中央處理器（CPU）、核心圖形處理器（GPU）及整體半導體供應鏈的身價與需求正全面水漲船高，迎來實質業績爆發。

統一投信指出，這場由高密度算力引領的AI升級潮，更因功耗與發熱量大幅提升，觸發第二大主線—被動元件產業的升級周期。在輝達新平台等高階AI伺服器引領下，設備需要更高的功率與電壓，帶動電路板（PCB）與高階電容（MLCC）成本同步翻倍。以MLCC為例，伺服器效能越高，需要的電容規格就越頂級、顆數也越多，呈現「量價齊揚」的榮景。這項規格與需求量的同步上調，為產業注入強勁且長線的成長動能。

此外，第3季科技市場還可以關注一個全新的產業鏈—太空經濟。市場目光正鎖定SpaceX。作為全球火箭發射與低軌衛星通訊領導者，SpaceX上市不僅成為產業加速發展的重要催化劑，更有機會觸發太空經濟的重新定價。未來更有望將觸角延伸到國防服務，甚至打造長線的「太空AI資料中心」，使低軌衛星通訊與商業發射等相關產業的投資機會變得更加具體與落地，成為引領第3季科技市場不可忽視的全新長線成長引擎。

美國 輝達

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