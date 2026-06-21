野村投信：AI 基礎建設仍為核心主軸

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，近期台股在資金推動下強勢上攻，技術面已浮現過熱訊號，使得6月盤勢震盪加劇的機率明顯升高。在指數維持相對高檔的同時，類股輪動加快，短期內出現獲利了結與籌碼整理的情形，均屬健康修正範疇，投資人宜以中長線角度審慎因應。

野村優質基金經理人陳茹婷從基本面分析指出，企業獲利仍具上修空間，尤其在AI應用持續擴展的帶動下，整體產業趨勢並未出現轉弱跡象。儘管目前AI發展尚未全面進入「Physical AI」階段，但市場可及規模（TAM）仍相當龐大，顯示產業長期成長動能依然強勁。在此架構下，短期因漲多所引發的拉回，或市場情緒造成的波動，均可視為長線資金分批進場的契機。

陳茹婷指出，2026至2027年AI資本支出持續創高的趨勢具高度確定性，將持續推升相關供應鏈需求。股市仍處於長期多頭格局，但在快速上漲後，價格波動將成為常態，投資策略宜轉向逢回布局、精選個股為主，而非追高操作。在產業配置方面，AI基礎建設仍為核心主軸，可聚焦具備高技術門檻與競爭優勢的關鍵次族群，包括先進製程與先進封裝、ABF載板、PCB與CCL、高效電源管理（PSU／BBU）、散熱解決方案及光通訊等領域。此外，受惠AI發展的電子零組件供應鏈亦具成長潛力。

陳茹婷分析傳統產業，則以半導體相關特化製程與材料為首選，因其與AI發展連動性高，具備結構性成長機會。另一值得關注的方向則包括低軌衛星等新興應用領域，有望隨技術成熟逐步釋放需求。

樓克望表示，在市場高檔震盪與資金輪動加劇的環境下，短期波動難免，但在AI長期趨勢未變的前提下，回檔反而提供更具吸引力的布局時點。投資人可透過聚焦具成長性與產業能見度高的優質標的，掌握長期趨勢所帶來的投資機會。