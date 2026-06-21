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讓AI買給你？圖解使用AI代理人 暗藏資安詐騙風險

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資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

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券商台股熱潮鬧錢荒 緊急聯貸補銀彈

台股走勢強強滾，這也使得券商意外出現「鬧錢荒」景況，券商手頭上的資金，一方面自用，一方面也將這些資金借貸給民眾，資金燒得過快，也讓券商進入跟時間賽跑的搶錢階段，券商資金水位已進入緊急備戰狀態。接下來，七月將會進入券商聯貸案簽約的高峰期，據了解，目前聯貸與自貸金額合計已超過一千五百億元。

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