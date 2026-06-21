讓AI買給你？圖解使用AI代理人 暗藏資安詐騙風險

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

2026-06-21 00:14