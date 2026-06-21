聽新聞
0:00 / 0:00

資安風險！ AI代理網購 誤入詐騙陷阱

聯合報／ 記者鍾張涵馬瑞璿／台北報導
英國發生案例，人們用AI代理提供的購物網頁訂貨，卻誤入詐騙網頁，收不到貨，反把錢、個資都交給詐騙集團。記者陳正興／攝影
英國發生案例，人們用AI代理提供的購物網頁訂貨，卻誤入詐騙網頁，收不到貨，反把錢、個資都交給詐騙集團。記者陳正興／攝影

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

今年初的經濟學人就以一篇「人工智慧如何顛覆購物模式」文章，指出根據電商工具供應商Shopify的調查，今年一月冬季購物季中，就有高達三分之二的富裕國家消費者計畫在購物時尋求ＡＩ協助。顧問公司麥肯錫的研究更發現，在美國，ChatGPT這類工具的用途最大宗，第一是搜尋資料，第二就是購物諮詢ＡＩ。

如果想直接透過聊天機器人下單，未來也將愈來愈容易。麥肯錫預估，到了二○三○年，全球將有三至五兆美元的購物金額，是透過ＡＩ代理人完成。愈來愈多消費者開始把挑選禮物、搜尋商品、比較規格等繁瑣工作交給ＡＩ處理。過去需要花數小時瀏覽網站、閱讀評論、反覆比價的流程，如今只需要一句指令就能完成，ＡＩ代理甚至還可自動下單。

ＡＩ代理人與傳統聊天機器人不同，除提供建議，還能主動執行任務。從搜尋商品、分析需求、比較價格，到加入購物車甚至完成付款，整個流程都可能由ＡＩ代勞。

資安業者Varonis旗下威脅研究團隊近日發布報告指出，不少網路駭客，會透過社交工程手法，誘騙ＡＩ代理人洩露敏感資訊。在其中一次測試案例中，攻擊團隊冒充公司負責人要求ＡＩ提供存取資訊，但是ＡＩ代理人未能有效驗證寄件者身分，竟直接將資料庫密碼、金鑰等機密資訊，轉寄到外部信箱。

台灣駭客協會顧問、奧義智慧科技創辦人邱銘彰指出，ＡＩ從輔助工具進化為具備自主決策能力的代理人，資安風險也放大。

今年以來，ＡＩ相關資安事件數量持續上升，其中「提示注入」已成主要攻擊手法，甚至有高達百分之八十六的模型都缺乏有效防禦能力。

令人擔心的是，不只民眾，許多企業正逐步將系統權限、資料存取與流程執行交由ＡＩ，這也讓ＡＩ代理人已從外部威脅，轉變為「不可信的內部角色」。

邱銘彰提醒，當企業未建立完整的ＡＩ治理與監測機制時，ＡＩ代理人可能在未被察覺的情況下執行惡意指令、外洩敏感資訊，甚至繞過既有資安防線，成為「影子代理人」，不可不慎。

資安 詐騙集團 人工智慧 AI

延伸閱讀

周行一／當務之急 匯聚資源投入AI

詹文男／若99%的作業是AI寫的

丁予嘉／AI真的這麼好嗎？

杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

相關新聞

資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

國際油價回落 中油本周汽油調降1元

維持四個月的高檔油價終於鬆動，中油宣布，自廿二日凌晨零時起至廿八日午夜十二時止，汽、柴油每公升各調降一元及○點七元，隨著指標油價大跌逾一成，連續十一周凍漲的汽柴油售價也首次調降。

券商台股熱潮鬧錢荒 緊急聯貸補銀彈

台股走勢強強滾，這也使得券商意外出現「鬧錢荒」景況，券商手頭上的資金，一方面自用，一方面也將這些資金借貸給民眾，資金燒得過快，也讓券商進入跟時間賽跑的搶錢階段，券商資金水位已進入緊急備戰狀態。接下來，七月將會進入券商聯貸案簽約的高峰期，據了解，目前聯貸與自貸金額合計已超過一千五百億元。

觀察站／「四貸同堂」何時金檢 要看兩指標

今年以來，台股大盤指數從三萬五千點一路向上直衝四萬六千點，這波「瘋狗浪」來得又兇又急，民眾趕著透過各種資金借貸，在台股中來一波「衝浪」，「四貸同堂」爭議也愈演愈烈。據了解，金管會將針對「四貸同堂」啟動「專案金檢」，金管會也將檢視指標放在兩項領域，一是個別銀行在信用貸款、房貸理財周轉金直線上升情況，另一則是這些業務所帶來的逾放比是否上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。