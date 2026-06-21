聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／新型態「科技洗劫」 恐成治理真空

聯合報／ 本報記者鍾張涵

一部沒有實質罰則、畫不出行為紅線的法律，究竟能保護誰？

人工智慧（ＡＩ）基本法於二○二五年底倉促三讀，看似替數位治理立下里程碑，實際上卻更像替失控風險預先留白。一部缺乏細節、缺乏即時約束力的法律，在ＡＩ快速滲透金融與交易系統的當下，究竟是在治理未來，還是在替風險合法化鋪路？

問題的核心在於，這部法的性質是「宣示」而非「管制」。它以七大原則勾勒價值框架：人類自主、透明可解釋、公平不歧視、資安與問責，看似完整，實務上卻無法直接轉化為可執行的法律工具。當責任邊界模糊，所謂治理就容易停留在政策語言，而沒有具體的法律約束。

這種風險在ＡＩ代理（AI Agent）進入支付場景後恐繼續擴大。

駭客恐利用惡意ＡＩ代理人發動高頻率的自動化盜刷，或者潛入企業網站進行高階的「登入後帳戶劫持」，甚至直接轉移資金或紅利點數；然而，現行ＡＩ基本法未針對金融場景設定具體安全標準，也未建立即時強制措施，導致風險只能回到個別法與行政解釋分散處理。

制度設計的核心落差，在於法律仍以人類直接操作為預設模型，ＡＩ代理交易卻逐步形成真人將「決策外包」。遇到新型態科技洗劫，最終被迫回歸各部會進行解釋、甚至在爭議發生後才另訂作用法管理，讓標準不一與處理延遲最終演變成治理真空，各部會互踢皮球。

面對每年交易規模衝破兆元的台灣電商市場，支付業者私下透露，交易環節愈加複雜、詐騙手法持續進化、ＡＩ代理責任界線就愈模糊，若ＡＩ基本法仍缺乏明確規範，ＡＩ失控下單與詐騙洗劫所累積的雙重風險，終將恐由支付產業與社會大眾以真實財產代價被迫承擔。

失控

延伸閱讀

杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

肯亞海洋大會 映照我「破碎治理」困境

丁予嘉／AI真的這麼好嗎？

陳國樑／向未來課稅？機器人稅？

相關新聞

資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

國際油價回落 中油本周汽油調降1元

維持四個月的高檔油價終於鬆動，中油宣布，自廿二日凌晨零時起至廿八日午夜十二時止，汽、柴油每公升各調降一元及○點七元，隨著指標油價大跌逾一成，連續十一周凍漲的汽柴油售價也首次調降。

券商台股熱潮鬧錢荒 緊急聯貸補銀彈

台股走勢強強滾，這也使得券商意外出現「鬧錢荒」景況，券商手頭上的資金，一方面自用，一方面也將這些資金借貸給民眾，資金燒得過快，也讓券商進入跟時間賽跑的搶錢階段，券商資金水位已進入緊急備戰狀態。接下來，七月將會進入券商聯貸案簽約的高峰期，據了解，目前聯貸與自貸金額合計已超過一千五百億元。

觀察站／「四貸同堂」何時金檢 要看兩指標

今年以來，台股大盤指數從三萬五千點一路向上直衝四萬六千點，這波「瘋狗浪」來得又兇又急，民眾趕著透過各種資金借貸，在台股中來一波「衝浪」，「四貸同堂」爭議也愈演愈烈。據了解，金管會將針對「四貸同堂」啟動「專案金檢」，金管會也將檢視指標放在兩項領域，一是個別銀行在信用貸款、房貸理財周轉金直線上升情況，另一則是這些業務所帶來的逾放比是否上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。