巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

輝達執行長黃仁勳多次指出，下一波科技競爭關鍵，在於ＡＩ如何替人類實際執行任務。如今，這個預言進展神速，大眾習以為常的點擊與操作習慣，即將交由擁有自主能力的ＡＩ代理人全面接管，開啟隱形且自動化的全場景消費時代。

未來想買冷氣，使用者只需告訴ＡＩ，「找一台適合廿坪空間、節能、省電、預算三萬元內機種。」ＡＩ便能自動蒐集資訊、比較價格、確認安裝時程，最後詢問是否執行購買。規畫旅遊時，ＡＩ可能同步完成機票、飯店、租車與保險安排；添購家電時，ＡＩ會根據家庭習慣、自動搜尋優惠活動並安排配送；甚至連每周採買的牛奶、衛生紙，都能在庫存不足前自動補貨。

導入管理帳戶與執行交易

根據美國頂尖資安公司HUMAN最新調查報告指出，去年全球ＡＩ代理與代理瀏覽器相關流量年增率高達百分之七八五一，相當於一年暴增約七十八倍，愈來愈多ＡＩ系統逐步被導入管理帳戶與執行交易的階段。

早期ＡＩ系統大多負責蒐集資料與閱讀網頁，如今部分ＡＩ代理已具備瀏覽網站、填寫表單、比較商品、建立帳戶、管理登入流程及執行交易等能力。HUMAN觀察到，去年開始，ＡＩ代理流量有百分之七十七出現在商品與搜尋頁面，百分之八點八出現在帳戶管理頁面，百分之五涉及身分驗證流程，另有百分之二點三已進入結帳頁面。

對科技公司而言，這代表未來有機會出現全新的數位服務模式。為此，全球科技巨擘早已開始布局。

整個過程不需要用戶操作

電商龍頭亞馬遜近年陸續整合旗下購物助手Rufus與Alexa+，讓使用者能透過自然語言搜尋商品、追蹤價格變化，甚至授權ＡＩ協助完成購買流程，還推出「Buy for Me」新功能，ＡＩ能幫忙到其他品牌網站下單、填資料、完成付款，整個過程不需要用戶親自操作。

研發出ChatGPT的人工智慧先驅OpenAI同樣不落人後，透過統整複雜的商品頁面、專業評論與歷史對話紀錄，系統能為主顧量身產出精確的買家指南。去年更與美國零售巨頭沃爾瑪合作推出AI-first shopping的新功能，消費者只要在對話框裡輸入「幫我補貨早餐麥片、洗衣精」，ＡＩ便能即時比價、加入購物車，甚至記住上次偏好的品牌與口味。

搜尋引擎龍頭Google同樣展現強大野心，積極推動代理型商務，希望讓ＡＩ助手能跨越不同零售平台，自動完成商品搜尋、比價與結帳，美國知名賣場如Macy's、沃爾瑪、家得寶等等，都跟Google合作。

正如同黃仁勳今年在台北國際電腦展所說的，ＡＩ代理人已經成為全新運算架構的核心，未來從個人電腦、自駕車到機器人，都將具備自主執行任務的能力。他更預言，「每一個終端裝置都將變得自主化」，「它是助理，不是工具」，「這是一個全新的開始」。