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英特爾、聯電傳合作3奈米 挑戰晶圓一哥代工霸業

經濟日報／ 國際中心、記者李孟珊／綜合報導
英特爾執行長陳立武（美聯社）
英特爾執行長陳立武（美聯社）

AI研究公司FundaAI於18日發布的報告指出，台灣第二大晶片代工製造商聯華電子（2303）（UMC）正與美國晶片製造巨擘英特爾合作，採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片，相關晶片預計將在英特爾位於美國亞利桑那州的晶圓廠投產。

據報告內容，聯電希望藉由與英特爾合作，免去龐大設備資本支出，在無需投入大量資金購置設備的情況下，在晶片先進製程領域取得一席之地。英特爾則在執行長陳立武領導下，力圖在晶圓代工產業與台積電（2330）競爭。

聯電昨（20）日表達，不回應媒體臆測。

據了解，兩家公司在12奈米製程上的合作，將催生出應用於物聯網（IoT）、Wi-Fi等領域的產品。

此外，這項合作進展迅速，首批製程設計套件（PDK）預計今年交付客戶，以便明年年初完成設計定案（tape-out，或流片），並在2027年底實現量產。此舉可望幫助聯電擺脫成熟製程的價格戰泥沼。

過去兩年，受消費性電子需求疲軟和中國大陸產能擴張迅猛的影響，成熟製程產能持續承壓，導致產能利用率和代工價格面臨巨大壓力。

然而，從2026年開始，隨著需求開始反彈，成熟製程逐漸擺脫低迷。除了消費性電子產業需備貨之外，強勁的人工智慧（AI）需求、地緣政治因素以及台積電逐步淘汰成熟製程等因素，都在共同重塑成熟製程的供需格局。

至關重要的是，FundaAI報告還宣稱英特爾和聯電將在3奈米製程上展開合作。該協議的具體內容將與12奈米類似，使聯電無需大量投資製造設備即可進入先進製程晶片製造領域。

聯電在美國掛牌的ADR（UMC）18日表現強勢，終場大漲10.6%，收在24.08美元。19日為美國六月節，美股休市一天。

廣發證券分析師蒲得宇在5月25日便撰文指出，聯電和英特爾的合作，可能從12或14奈米擴大至3或4奈米，但他近期和一些資深管理階層對談後，改口說不確定是這是否會發生。

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