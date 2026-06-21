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被動元件通路商沾光 全年展望樂觀

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件產業迎來新一波成長，不僅上游元件廠接單暢旺，通路商同步受惠。法人指出，隨客戶拉貨力道增強、庫存回補需求浮現，日電貿（3090）、蜜望實（8043）及堡達（3537）等通路商業者，今年營運展望樂觀，可望搭上產業成長列車。

業界分析，過去兩年電子產業歷經庫存調整，供應鏈普遍採取保守備貨策略，如今隨終端需求逐步回溫，加上AI相關應用快速擴展，客戶拉貨態度轉趨積極，推升被動元件及相關零組件出貨量穩步增加，而通路商憑藉產品線完整、客戶基礎穩固及即時供貨能力，也受惠於本波景氣復甦。

日電貿深耕被動元件代理市場，代理產品涵蓋電容、電阻、電感及電源相關元件，客戶遍及工業、車用及消費電子領域。

業界表示，高階MLCC及鋁質電容需求升溫，加上AI伺服器帶動高規格元件用量增加，日電貿出貨動能增強，今年營收及獲利值得期待。

蜜望實則積極布局網通、工控及車用市場，受益於客戶訂單回流及新應用需求擴大，接單情況優於去年同期。

法人認為，在產品組合優化帶動下，蜜望實營運可望穩步成長，獲利能力改善。

堡達近年則強化利基型零組件代理布局，代理產品涵蓋電源管理、功率元件及被動元件等領域。

法人說明，堡達在工控及車用客戶經營多年，隨相關市場成長，營運表現可望逐季升溫。

展望後市，法人正向看待在被動元件產業已進入新一輪成長周期，日電貿、蜜望實及堡達等通路商營運動能將增強，有望繳出優於去年的成績單。

網通

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