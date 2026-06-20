雷科半導體設備持續出貨 今年營收看好雙位數成長

雷科（6207）積極布局半導體設備，營收占比已逾60%。法人表示，隨著雷科在半導體設備出貨量延續，有助公司後續營運表現，預估今年營收有望繳出雙位數成長成績。

據悉，雷科半導體設備營收占比已逾60%，已為主要成長動能，其中自製設備與代理設備營收比重分別為40/60；代理設備方面，公司獨家代理德國Cyber Tech的CoWoS先進封裝檢測設備，客戶涵蓋晶圓代工及先進封測大廠，受惠於AI與HPC需求帶動，市場需求持續增溫。今年在手訂單有36台，今年前三季將持續出貨，第4季訂單也陸續洽談中。

另外，自製設備方面，雷科聚焦於雷射切割、雷射鑽孔及檢測等關鍵製程應用，廣泛應用於半導體、IC載板及被動元件等領域，而公司自製設備已陸續通過客戶驗證，並開始貢獻訂單，預估今年自製設備營收占比可望提升至50%以上，有助整體毛利率成長。