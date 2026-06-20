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蘋果新平價NB威脅 Windows陣營吹反擊號角

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

蘋果（Apple）MacBook Neo威脅Windows陣營平價筆電市場，Windows陣營近期發起反擊。英特爾（Intel）持續推動「Project Firefly」（螢火蟲計畫），鎖定入門與主流消費者，藉手機供應鏈重新定義平價筆電市場。超微（AMD）在官網公開嗆聲MacBook Neo，直言遊戲與生產力表現不如自家產品。

MacBook Neo強勁銷售表現主要來自新Mac使用者與教育領域採購方，特點在於對價格敏感度較高，以及不需要過高的筆電性能。

英特爾近期進一步揭露螢火蟲計畫，目標是將過去高階產品的設計語言帶進更親民的筆電市場。相關產品鎖定600美元以下的平價市場，與MacBook Neo 599美元起定價直接打對台。英特爾以Wildcat Lake平台為核心，透過與中國大陸手機與平板供應鏈的合作，利用零組件規模化的優勢，打造效能不俗的平價筆電。

Windows 超微 筆電

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