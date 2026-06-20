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蘋果新平價NB傳明年亮相 鴻海、廣達受惠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
蘋果（Apple）今年推出平價筆電MacBook Neo，首季狂銷逾110萬台，衝擊Windows平價筆電市場。路透
蘋果（Apple）今年推出平價筆電MacBook Neo，首季狂銷逾110萬台，衝擊Windows平價筆電市場。路透

蘋果（Apple）今年推出平價筆電MacBook Neo，首季狂銷逾110萬台，衝擊Windows平價筆電市場。市場傳出，蘋果正緊鑼密鼓規劃第二代MacBook Neo，不僅將配置新晶片，記憶體也有望提升，新機將於明年亮相，相關供應鏈鴻海（2317）、廣達有望受惠。

蘋果於今年3月正式推出MacBook Neo，以599美元起跳（台灣售價19,900元起），相比入門款MacBook Air便宜將近45%的犀利定價，加上不俗的性能，第1季度實際僅銷售三周，創下110萬台的銷售佳績，一舉超越同期所有其他Mac機型，隨著蘋果擴大產能，分析師看好第2季度銷售量將進一步攀升。

蘋果搶攻平價筆電市場
蘋果搶攻平價筆電市場

研調機構Counterpoint Research數據顯示，蘋果電腦2026年首季季出貨量達670萬台，年增11%，主要受惠3月新款MacBook初期出貨帶動所致，隨著後續產能與出貨擴大，預計第2季銷量將有更顯著成長。

市場傳出，蘋果已在規劃第二代MacBook Neo，該機將配置新一代A19 Pro晶片，記憶體也有望從8GB提升至12GB。第二代MacBook Neo將於2027年亮相，若整體配置升級，市場看好，新筆電在整體效能、多工能力以及未來AI應用體驗，都能獲得顯著提升。

法人看好，蘋果藉由MacBook Neo擴大市占率，代工廠鴻海及廣達有望受惠，為下半年可能面臨需求不振的PC業務注入強心針。

展望第2季，鴻海預期，雖第2季是資通訊ICT產業傳統淡季，不過受惠AI應用需求強勁，預估集團第2季業績可較第1季顯著成長，比2025年同期強勁成長。電腦終端產品明顯季增，受到記憶體供貨吃緊影響，預期較去年同期持平。

廣達今年首季筆電出貨約1,000萬台，季減8.3%，年減7.4%。廣達表示，第1季基期偏高且關鍵零組件供應持續緊俏，預估第2季出貨量將持平或小幅季增。全年展望將與產業平均相當。

不過，MacBook Neo以及下一代機種是否仍保持犀利定價仍有疑問，蘋果執行長庫克近期接受外媒訪問時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以抵銷記憶體與儲存晶片成本大幅攀升，蘋果今年已調高Mac Mini的起售價格，後續會漲價的機種也受市場關注。

蘋果 MacBook 筆電

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