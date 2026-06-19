技嘉推AORUS ELITE系列電競螢幕 拓高階電競顯示體驗

全球電腦領導品牌技嘉（2376）推出全新AORUS ELITE系列電競螢幕，涵蓋27吋至32吋機種，集結新一代Tandem OLED與全球首款5K多模式Mini LED兩大顯示技術，該系列進一步整合頂級畫質、獨家戰術型功能與智慧面板保護技術，持續滿足玩家與創作者對沉浸視覺、高效能遊戲體驗與多元創作應用的需求。

FM275K16P為全球首款27吋5K Mini LED鏡面電競螢幕，具備Retina等級218 PPI超高像素密度，搭配2,304區精準分區控光技術，呈現細膩畫面與卓越對比表現，同時提供5K 165Hz、4K 220Hz與QHD 330Hz多種顯示設定自由切換，兼顧高解析的視覺細節與極致流暢的遊戲體驗。AORUS ELITE OLED系列則採用新一代Tandem OLED面板技術與RealBlack Glossy表面處理技術，HDR峰值亮度最高可達1,250 nits，提供極致深邃的黑階與鮮豔色彩。

旗艦機種 FO32U24GP 進一步導入戰術雙模功能，讓玩家可依遊戲需求快速切換高解析度與高更新率模式，並支援 DP2.1 UHBR20，提供最高 80Gbps 傳輸速度。FO27Q28G 則進一步擴展產品選擇，滿足不同玩家對尺寸與規格配置的需求，並提供 4 年 OLED 防烙印保固，帶來更安心的長期使用體驗。

AORUS ELITE系列的核心優勢來自技嘉獨家的智慧顯示技術。HyperNits可在保留高光細節的同時智慧提升HDR亮度表現；AI Picture Mode則可依不同使用情境最佳化SDR內容畫質；而FM275K16P獨家搭載的AI Super Resolution，透過AI智慧影像處理技術，帶來更銳利細膩的視覺表現。

為強化遊戲表現，此系列承襲技嘉廣受好評的戰術功能，並新增Tactical HUD與Tactical Crosshair。Tactical HUD可將重要資訊固定於關鍵顯示區域，協助玩家快速掌握遊戲狀態；Tactical Crosshair則可根據背景變化自動調整紅色與綠色準心對比度，提升瞄準清晰度與辨識表現，讓玩家在競技遊戲中保持專注。