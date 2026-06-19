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Apple Watch賣翻了！第1季出貨亮眼穩坐冠軍 供應商鴻海受惠
市調機構Counterpoint Research發布研究報告顯示，第1季全球智慧手表出貨量年增4%，主要原因是蘋果新一代Apple Watch持續受到消費者青睞，該機構資深分析師Anshika Jain 表示，蘋果第1季以23%的出貨量市占率，持續位居全球第一寶座，並成為前十大品牌中成長最快的品牌。法人表示，Apple Watch主力供應商鴻海（2317）受惠。
隨著記憶體價格飆漲，智慧手機與筆電在內的消費性電子產品將受到衝擊，但智慧手表的物料成比較低，受影響的程度較小，反而讓這一類產品的出貨量出現年增趨勢。
Counterpoint Research表示，第1季市場成長主要來自蘋果新一代產品持續獲得消費者青睞，以及具備進階健康監測功能的高階智慧手表需求增加。此外，在華為生態系策略推動及政府補貼政策支持下，中國大陸市場延續成長態勢，進一步帶動消費者升級需求，並支撐整體市場表現。
蘋果第1季以23%的出貨量市占率位居全球第一，並成為前十大品牌中成長最快的品牌。雖然北美市場仍貢獻蘋果超過一半的出貨量，但中國大陸與歐洲市場的成長表現更為突出。健康功能升級，以及價格相對親民的Apple Watch SE 3，吸引了更多新用戶加入其生態系。
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