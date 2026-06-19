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2025年全球遊戲收入首超過2,000億美元 年增9.1%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

市調機構Newzoo最新報告表示，2025年全球遊戲市場收入首次突破2,000億美元，達到2,016億美元，年增 9.1%，隨著遊戲市場規模持續擴大，微星（2377）、技嘉（2376）與華碩（2357）等遊戲電競供應商可望受惠。

該市調機構指出，若根據平台劃分，個人電腦（PC）平台表現最為亮眼，得益於多款優質付費遊戲，收入達436億美元，年增12%，刷新該平臺有記錄以來最大增幅紀錄。

而手遊端依然是最大市場，收入1,133億美元，年增10.7%，儘管遊戲下載量下降，但用戶付費深度提升。至於主機端收入447億美元，年增2.8%，完整遊戲購買和訂閱服務貢獻部分增長，但直播服務遊戲表現疲軟，以及任天堂生態收入下滑拉低了整體增速。

任天堂 技嘉 微星

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