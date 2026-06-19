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神達旗下神雲瞄準代理AI商機 前進ISC 2026

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）旗下子公司神雲科技宣布，將於ISC 2026重點展示其最新Agentic AI就緒基礎架構及液冷創新技術。神雲科技亦與業界領導廠商AMDIntel攜手合作，展示從伺服器到機架層級的可擴展解決方案，旨在應對日益增長的永續資料中心需求。

隨著現代資料中心面臨嚴苛的能源限制，液冷已從可選方案轉變為下一代HPC及大規模AI叢集的必要條件。為因應此需求，MiTAC展示其先進綠色運算解決方案，旨在大幅優化電源使用效率。

其中，MiTAC G4826Z5：專為大規模AI基礎架構打造的4U雙路液冷伺服器。搭載8顆AMD Instinct MI355X GPU，並採用最新AMD EPYC 9755與9755F處理器，在有效管理散熱挑戰的同時提供極致運算密度。

神雲表示，為滿足現代研究機構及企業對複雜自主決策能力的需求，MiTAC推出專為Agentic AI時代量身打造的混合架構平台。

MiTAC G4520G6：高度彈性的4U雙路伺服器平台，專為驅動Agentic AI框架與傳統HPC工作負載而設計。搭載最新Intel Xeon 6處理器，在高密度環境中實現每瓦效能的大幅躍升。G4520G6可配置NVIDIA RTX 6000 Blackwell或NVIDIA H200 GPU，為進階AI訓練、多智能體推理及複雜資料建模提供強大且靈活的加速能力。

神達受惠於整體產業前景持續向好，以及伺服器新產能逐步開出並開始貢獻營收，帶動今年5月營收來到136.39億元，月增17.24%、年增49.3%，創下單月歷史新高紀錄；累計神達今年前五個月營收達571.36億元，年增37.27%。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，由於AI及資料中心市場需求與客戶拉貨力道強勁，在不同產品線均展現成長動能，今年成長應該是「毫無懸念」，下半年表現將優於上半年；神達在美國擴建新廠，預計第3季開始營運。

神達 AMD 伺服器 Intel

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