先進製程與高階載板材料續強 崇越華立營運加速升溫

半導體先進製程與高階PCB載板材料續強，有望帶動崇越（5434）、華立（3010）營運下半年加速升溫。

隨著全球AI算力需求進入爆發期，半導體供應鏈正經歷一場規格升級的質變。崇越強調，憑藉深厚的產業布局，長線成長核心聚焦「四主流共構下的材料樞紐」。崇越科技不僅已成功從傳統材料通路商轉型為「先進製程材料整合平台」，更在半導體先進製程、AI算力爆發、日本頂級化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域，展現其不可替代的戰略地位。

崇越強調，長期深耕半導體前段製程，是連結日本材料龍頭與台灣晶圓製造龍頭的關鍵橋樑。隨著先進製程由3奈米向2奈米邁進，對於光阻劑、矽晶圓、光罩基板及石英零組件的規格要求益加嚴苛。

由於半導體材料涉及精密嚴格的良率驗證，一旦獲得認證，打進供應鏈後，具備極高的替換門檻與客戶黏著度。崇越扮演的「材料入口」角色，使其營收與先進製程的產能擴張高度連動。2026年1~4月，崇越科技累計營收達253.1億元，年增率達17.3%，顯示先進製程材料出貨已成為其穩定的成長引擎。

除晶圓製造端外，崇越科技更精準卡位AI伺服器硬體升級商機。因應AI伺服器對高速傳輸需求，銅箔基板（CCL）材料規格正由M6、M7大幅翻升至M9等級。崇越科技所供應的高階石英布，具備極低介電損耗特性，已成功導入國內多家CCL領導廠商供應鏈，開創出半導體製程之外的新成長曲線。

崇越強調，將其核心競爭力總結為四大成長動能，展現「樞紐（Hub）」的戰略定位：半導體先進製程：規格升級帶動材料單價與消耗量齊揚。AI算力爆發：AI模型驅動高速運算（HPC）晶片需求，帶動特用化學品消耗。日本頂級材料商：獨家深度代理優勢，構築強大供應鏈信用資產與技術壁壘。AI伺服器供應鏈：由晶圓端延伸至PCB與板材端，實現全方位的AI布局。

華立方面在半導體領域方面主要客戶受AI與高速運算（HPC）需求持續強勁帶動，營收預期年增近30%，並大幅提高資本支出，投資規模創歷史新高，重點布局先進製程與先進封裝產能。市場指出，多座興建中的先進產能已獲終端客戶提前預訂，顯示AI相關需求之強勁。

受惠此一產業趨勢，華立身為關鍵材料供應商，光阻、研磨液、先進封裝材料及電子級特殊氣體等產品出貨暢旺，帶動半導體材料相關營收呈現高雙位數成長。此外，客戶於去年底導入量產的最新製程節點，將於2026年進一步放量，由於華立在該製程材料已取得領先市占，預期將持續挹注半導體材料事業成長動能，成為公司未來營運的重要成長引擎。

在ABF載板產業方面，華立觀察，本波由AI所帶動的上行循環，與過去由PC等消費性電子需求主導的景氣循環不同，不僅需求波動較小、能見度也相對提升。隨著AI GPU、ASIC晶片及高速運算需求持續升溫，ABF載板不僅出貨量增加，在更大尺寸與更高層數的技術要求下，需求量明顯激增。華立引進的高解析度乾膜成功取得多家指標客戶主要訂單，帶動相關產品營收呈現高雙位數成長。

在PCB市場方面，華立大力布局低軌衛星應用。由於衛星電路板須承受高低溫循環、強震動與長時間運作環境，對材料與製程要求極高。華立銷售的高解析度乾膜攻入低軌衛星板核心供應鏈。隨著客戶於泰國擴大產能布局，華立亦同步將供應版圖延伸至東南亞市場。在國際業者積極部署衛星商機的趨勢下，推動華立相關材料營收一路向上增長。