快訊

不選彰化縣長了！蔡壁如端午表態：目前定居「這1區」全力備戰海線立委

講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午節死亡車禍…西濱大安段曳引車自撞 「運將飛車外」慘遭自家拖車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟在台推出兩款全新 Surface 產品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微軟正式推出搭載Snapdragon X2處理器的全新Surface Pro與Surface Laptop。微軟／提供
微軟正式推出搭載Snapdragon X2處理器的全新Surface Pro與Surface Laptop。微軟／提供

微軟近期正式在台灣市場推出搭載高通Snapdragon X2處理器的全新Surface Pro與Surface Lap-top，新機搭載Snapdragon X2處理器，為日常工作帶來更強大的效能。

全新Surface Pro提供白金、墨黑兩款配色，將平板的靈活性結合完整 Windows 的強大功能，使用者可於同一裝置從繪圖、筆記到完整電腦作業自由切換。全新的Sur-face Pro搭載Snapdragon X2，相較前一代產品，提升最高53%的圖形效能，電池續航力最高可達15.5小時，並配備1440p Quad HD超廣角視訊鏡頭，提供更清晰的影像與自然的畫面構圖。

Surface Laptop結合Snapdragon X2的強大效能，相較前一代提升最高58%的圖形效能。全新Surface Laptop在電池續航力表現同樣出色，13.8 吋版本最高可達20小時，15吋版本則可達19小時。

微軟表示，無論是執行本地AI模型、跨時區協作或投入創作流程，Surface Laptop都能在工作量增加時提供穩定效能。

微軟指出，2026年對Surface而言是重要的一年。微軟推出迄今最完整的Surface商務版產品系列，並帶來多項全新企業級功能，包括內建隱私防窺螢幕。今年稍晚將推出Surface Laptop Ultra，這將是歷來效能最強大的Surface Laptop，專為追求突破的開發者及專業創意工作者打造。

此外，微軟也將推出Surface RTX Spark Dev Box，這是一個專為長時間本機運算負載的AI開發人員而設計的全新Surface產品。從入門裝置產品到頂級效能表現、從企業用戶到個人創作者，Surface將持續擴大投資布局。

Windows 微軟 Surface

延伸閱讀

更多玩法！Insta360 Luna Ultra可拆卸遙控螢幕、頭部追蹤功能超吸睛

輝達Vera CPU開放陸企下單 最快8月出貨

微軟推全新Surface搭載Snapdragon X2 Elite晶片！AI升級價格暴漲最高達600美元

專為高負載AI打造！微軟發表Surface RTX Spark Dev Box 將1 Petaflop算力放上辦公桌

相關新聞

和AI對話月入就能30萬！「RLHF」AI訓練師是什麼？為何台灣成數據標註新寵兒？

你的ChatGPT、Gemini之所以這麼貼近人心，背後可能來自另一位台灣人的加工。讓大學生、白領工作者在家兼差就能月入破萬美元的「RLHF」（Reinforcement Learning from Human Feedback，簡稱RLHF） AI訓練師，究竟是什麼？身為數據標註員的他們，會擔心未來被AI取代嗎？

群創領先投入面板級封裝受矚 友達握技術跨入光通訊

面板雙虎群創光電、友達積極朝轉型發展，群創轉型投入扇出型面板級封裝（FOPLP），第一筆生意即為國際低軌衛星大廠零件封裝...

日股續強 連五個交易日改寫新高

日股續強，日經225指數接連刷新新高價，連續五個交易日天天改寫歷史新高，繼18日大漲1.65%或1,151.24點，首次收盤突破7萬點大關，收71,053.49點後，19日持續走揚，單日上漲0.28%或196.57點，收上71,250.06點。

先進製程與高階載板材料續強 崇越華立營運加速升溫

半導體先進製程與高階PCB載板材料續強，有望帶動崇越（5434）、華立（3010）營運下半年加速升溫。

微軟在台推出兩款全新 Surface 產品

微軟近期正式在台灣市場推出搭載高通Snapdragon X2處理器的全新Surface Pro與Surface Lap-top，新機搭載Snapdragon X2處理器，為日常工作帶來更強大的效能。

2026 FIFA 世界盃轉播開紅盤 愛爾達宣布首周收視旺

2026 FIFA世界盃點燃全球足球熱潮，愛爾達電視與ELTA.tv統計，開賽首周即繳出亮眼成績單，成功克服本屆美國、加拿大、墨西哥三國主辦所帶來的時差挑戰，在長期用戶、重返加入足球熱潮用戶與新進用戶的「收視三本柱」支持下，開出收視紅盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。