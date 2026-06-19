微軟在台推出兩款全新 Surface 產品

微軟近期正式在台灣市場推出搭載高通Snapdragon X2處理器的全新Surface Pro與Surface Lap-top，新機搭載Snapdragon X2處理器，為日常工作帶來更強大的效能。

全新Surface Pro提供白金、墨黑兩款配色，將平板的靈活性結合完整 Windows 的強大功能，使用者可於同一裝置從繪圖、筆記到完整電腦作業自由切換。全新的Sur-face Pro搭載Snapdragon X2，相較前一代產品，提升最高53%的圖形效能，電池續航力最高可達15.5小時，並配備1440p Quad HD超廣角視訊鏡頭，提供更清晰的影像與自然的畫面構圖。

Surface Laptop結合Snapdragon X2的強大效能，相較前一代提升最高58%的圖形效能。全新Surface Laptop在電池續航力表現同樣出色，13.8 吋版本最高可達20小時，15吋版本則可達19小時。

微軟表示，無論是執行本地AI模型、跨時區協作或投入創作流程，Surface Laptop都能在工作量增加時提供穩定效能。

微軟指出，2026年對Surface而言是重要的一年。微軟推出迄今最完整的Surface商務版產品系列，並帶來多項全新企業級功能，包括內建隱私防窺螢幕。今年稍晚將推出Surface Laptop Ultra，這將是歷來效能最強大的Surface Laptop，專為追求突破的開發者及專業創意工作者打造。

此外，微軟也將推出Surface RTX Spark Dev Box，這是一個專為長時間本機運算負載的AI開發人員而設計的全新Surface產品。從入門裝置產品到頂級效能表現、從企業用戶到個人創作者，Surface將持續擴大投資布局。