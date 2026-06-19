快訊

成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 任粉絲摸胸遭法辦

世足賽／南韓0：1不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

聽新聞
0:00 / 0:00

不甩 PTFE 材料驗證傳聞 法人調高台光電獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台光電（2383）近期飽受輝達下一代AI伺服器Rubin Ultra改採PTFE材料利空傳聞，股價陷入整理。法人指出，雖然PTFE難以撼動M9、M10為量大高階材料主流，加上漲價效應，調高2027年獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，PTFE材料供應商有限，評估量大的主運算PCB仍聚焦在M9、M10板材，定案仍言之過早，台光電為業界首家獲得認證並開始出貨M9 材料的廠商，2027年採用M9的AI伺服器客戶將增加，預估下半年、2027年營收占比分別可達個位數、雙位數以上。

台光電與客戶達成漲價協議自第2季正式生效，依不同客戶從4至6月陸續調漲售價雙位數以上，7月1日起，則所有客戶全面採用新價格。法人表示，4、5月合計營收進度優於預期下，調高第2季營收預估值達17%，換算約季增37%。

隨高階銅箔基板持續緊缺，台光電預計2028年再加碼擴充產能，日前董事會通過授權在中國昆山與中山購置新土地，預計2028年上半年增加180萬張產能。法人推估，今、明年資本支出各約150至230億元、320億元，2026至2028年底月產能調整依序為615萬張、930萬張、1,110萬張，年增5%、54%、19.4%。

在基礎設施中，台光電的AI、通用伺服器占比各45%至50%、25%至30%，低軌衛星占10%至15%，法人看好，在天上新一代V3衛星將取代對手，帶動市占率大幅提升。

營收 台光電 輝達

延伸閱讀

利多題材不斷 法人上修欣興獲利預估值及目標價

CCL 概念族群多點開花！台燿盤中上攻漲停板

京元電盤中放量攻漲停！Burn-in 優勢潛力十足

電子股5月營收擺脫五窮六絕 法人建議買進這幾檔

相關新聞

和AI對話月入就能30萬！「RLHF」AI訓練師是什麼？為何台灣成數據標註新寵兒？

你的ChatGPT、Gemini之所以這麼貼近人心，背後可能來自另一位台灣人的加工。讓大學生、白領工作者在家兼差就能月入破萬美元的「RLHF」（Reinforcement Learning from Human Feedback，簡稱RLHF） AI訓練師，究竟是什麼？身為數據標註員的他們，會擔心未來被AI取代嗎？

2026 FIFA 世界盃轉播開紅盤 愛爾達宣布首周收視旺

2026 FIFA世界盃點燃全球足球熱潮，愛爾達電視與ELTA.tv統計，開賽首周即繳出亮眼成績單，成功克服本屆美國、加拿大、墨西哥三國主辦所帶來的時差挑戰，在長期用戶、重返加入足球熱潮用戶與新進用戶的「收視三本柱」支持下，開出收視紅盤。

台指期夜盤再創新高 有望助力台股上衝47K 大關

台指期夜盤在19日凌晨收盤時，大漲813點、收在47,565點，與盤中47,620高點，同步創下歷史收盤與盤中新高點，其中，主要受惠於美股四大指數全面上漲，包括道瓊上漲0.14%、那斯達克上漲1.91%、標普上漲1.09%。

算力時代危機！李正隆研發SPIN 幫液冷設備加裝智慧大腦

當AI浪潮席捲全球，傳統散熱已達極限，迫使技術全面升級，如何在巨量運算中兼顧「散熱」、「算力」與「效能」，成為新一代AI資料中心布局的決勝關鍵。台灣奈美公司創辦人李正隆研發SPIN（Smart Pump Intelligent Node），這是一套部署於冷卻分配單元（CDU）旁的邊緣AI控制系統，以物理定律導向的AI推理引擎為核心，讓任何品牌的液冷系統獲得預測性診斷與智能控制能力。該核心技術已吸引美國科技公司積極洽談股權投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。