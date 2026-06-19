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不甩 PTFE 材料驗證傳聞 法人調高台光電獲利預估值及目標價
台光電（2383）近期飽受輝達下一代AI伺服器Rubin Ultra改採PTFE材料利空傳聞，股價陷入整理。法人指出，雖然PTFE難以撼動M9、M10為量大高階材料主流，加上漲價效應，調高2027年獲利預估值及目標價。
大型本國投顧分析，PTFE材料供應商有限，評估量大的主運算PCB仍聚焦在M9、M10板材，定案仍言之過早，台光電為業界首家獲得認證並開始出貨M9 材料的廠商，2027年採用M9的AI伺服器客戶將增加，預估下半年、2027年營收占比分別可達個位數、雙位數以上。
台光電與客戶達成漲價協議自第2季正式生效，依不同客戶從4至6月陸續調漲售價雙位數以上，7月1日起，則所有客戶全面採用新價格。法人表示，4、5月合計營收進度優於預期下，調高第2季營收預估值達17%，換算約季增37%。
隨高階銅箔基板持續緊缺，台光電預計2028年再加碼擴充產能，日前董事會通過授權在中國昆山與中山購置新土地，預計2028年上半年增加180萬張產能。法人推估，今、明年資本支出各約150至230億元、320億元，2026至2028年底月產能調整依序為615萬張、930萬張、1,110萬張，年增5%、54%、19.4%。
在基礎設施中，台光電的AI、通用伺服器占比各45%至50%、25%至30%，低軌衛星占10%至15%，法人看好，在天上新一代V3衛星將取代對手，帶動市占率大幅提升。
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