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中華電信蟬聯信譽品牌「電信服務類」及「行動上網服務類」雙白金獎

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）宣布再度獲2026年第28屆信譽品牌大調查「電信服務類」及「行動上網服務類」雙白金獎，蟬聯電信類雙料冠軍。其中「電信服務類」已連續23年、「行動上網服務類」連續10年獲頒最高榮譽白金獎，象徵中華電信長年深耕、持續贏得全台消費者最高度的信賴。

中華電信董事長簡志誠表示，信任是品牌最珍貴的資產，也是中華電信經營的核心。連續多年蟬聯信譽品牌雙白金獎，代表的不只是榮譽，更是消費者一票一票累積的肯定。面對AI浪潮與資訊爆炸的時代，中華電信將持續以誠信為本、以客戶為中心，運用AI與5G的創新能量深化服務，讓信任成為臺灣社會最堅實的數位基礎。

信譽品牌大調查在台灣已邁入第28年，1999年起由《讀者文摘》主辦，2026年起由原《讀者文摘》台灣團隊成立之台灣信譽品牌協會接手主辦，並持續委由國際第三方研究機構Catalyst Research獨立執行，延續一致的調查方法。本次調查採「開放式填空、無品牌提示」機制，由1,500名消費者在毫無引導的情況下，主動寫下心中最信任的品牌與原因；調查橫跨62個產業項目，並以品質、價值、創新、對顧客需求的了解及社會責任（含ESG永續）等七大信任構面進行評比，公正反映消費者對企業真實的信賴程度，是國內最具公信力的品牌信任指標之一。

本屆調查並新增信任驅動力分析、ESG永續影響力指標及媒體行為輪廓等三項關鍵洞察。長期數據顯示，逾九成消費者傾向選擇具信任標章的品牌，且善用信譽品牌標章的企業，在品牌記憶度、轉換率與忠誠度上均有顯著提升，凸顯品牌信任已成為企業重要且可量化的市場競爭資產。

中華電信 董事長

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