聽新聞
0:00 / 0:00
2026 FIFA 世界盃轉播開紅盤 愛爾達宣布首周收視旺
2026 FIFA世界盃點燃全球足球熱潮，愛爾達電視與ELTA.tv統計，開賽首周即繳出亮眼成績單，成功克服本屆美國、加拿大、墨西哥三國主辦所帶來的時差挑戰，在長期用戶、重返加入足球熱潮用戶與新進用戶的「收視三本柱」支持下，開出收視紅盤。
根據統計，2026 FIFA世界盃開賽前八場直播賽事，MOD平均收視率較2022卡達世界盃同期成長40.6%，整體表現優於上屆同期，整體頻道收視率也比上屆同期成長三成。除直播賽事表現亮眼外，晚間重播時段同樣受到球迷熱烈支持，多場半夜焦點對決的賽事重播收視率突破1大關，展現世界盃熱潮不受時差影響，持續延燒。
OTT方面，ELTA.tv訂閱表現同樣大幅成長，開賽首周付費訂閱戶數較賽前一周增加4.5倍，年度訂閱業績目標開賽首周即達標，愛爾達特別推出針對鐵粉球迷的「加長版無廣告版本」，讓用戶從賽前80分鐘起，提早直擊現場氛圍，完整享受比賽內容，收視人次多次超越基礎版轉播，也成為本屆愛爾達FIFA世界盃重要收視亮點之一。
社群平台同樣火力全開，截至目前為止，世界盃相關影片、貼文總觀看次數已突破8,000萬人次，成功帶動球迷討論熱潮。從精彩進球即時短片、短影音，各類內容在愛爾達社群持續發酵，特別是愛爾達主播檯傳統的賽後彩蛋時間，因時差一路從宵夜、早餐吃到午餐便當，讓社群世界上話題熱度居高不下，成功打響愛爾達轉播品牌。
愛爾達指出，隨著6月19日起端午連假展開，世界盃將進入更加關鍵的第二輪小組賽階段。其中6月21日中午12點日本隊黃金時段出賽，以及巴西、德國、西班牙等傳統勁旅陸續登場，預期將再掀收視高峰。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。