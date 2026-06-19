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2026 FIFA 世界盃轉播開紅盤 愛爾達宣布首周收視旺

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

2026 FIFA世界盃點燃全球足球熱潮，愛爾達電視與ELTA.tv統計，開賽首周即繳出亮眼成績單，成功克服本屆美國、加拿大墨西哥三國主辦所帶來的時差挑戰，在長期用戶、重返加入足球熱潮用戶與新進用戶的「收視三本柱」支持下，開出收視紅盤。

根據統計，2026 FIFA世界盃開賽前八場直播賽事，MOD平均收視率較2022卡達世界盃同期成長40.6%，整體表現優於上屆同期，整體頻道收視率也比上屆同期成長三成。除直播賽事表現亮眼外，晚間重播時段同樣受到球迷熱烈支持，多場半夜焦點對決的賽事重播收視率突破1大關，展現世界盃熱潮不受時差影響，持續延燒。

OTT方面，ELTA.tv訂閱表現同樣大幅成長，開賽首周付費訂閱戶數較賽前一周增加4.5倍，年度訂閱業績目標開賽首周即達標，愛爾達特別推出針對鐵粉球迷的「加長版無廣告版本」，讓用戶從賽前80分鐘起，提早直擊現場氛圍，完整享受比賽內容，收視人次多次超越基礎版轉播，也成為本屆愛爾達FIFA世界盃重要收視亮點之一。

社群平台同樣火力全開，截至目前為止，世界盃相關影片、貼文總觀看次數已突破8,000萬人次，成功帶動球迷討論熱潮。從精彩進球即時短片、短影音，各類內容在愛爾達社群持續發酵，特別是愛爾達主播檯傳統的賽後彩蛋時間，因時差一路從宵夜、早餐吃到午餐便當，讓社群世界上話題熱度居高不下，成功打響愛爾達轉播品牌。

愛爾達指出，隨著6月19日起端午連假展開，世界盃將進入更加關鍵的第二輪小組賽階段。其中6月21日中午12點日本隊黃金時段出賽，以及巴西、德國、西班牙等傳統勁旅陸續登場，預期將再掀收視高峰。

世界盃 加拿大 墨西哥

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