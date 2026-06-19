美商 Fortinet 疑似登入憑證外洩 資安署發布警訊強化資安防護

數位發展部資通安全署表示，威脅情報平台 InfoStealers於6月17日揭露FortiBleed憑證外洩事件，指出全球有超過7萬臺美商Fortinet 所生產的FortiGate防火牆與SSL VPN設備的登入憑證遭到駭客竊取並外洩，資安署已立即發布資安警訊，並請使用相關產品的單位採取必要的措施，強化資安防護，目前我國尚未有資安駭侵事件通報。

資安署說明，數安署於掌握情資後，立即透過資安警訊、TWCERT/CC、國家資安資訊分享與分析中心(N-ISAC)等管道通知各政府機關、關鍵基礎設施(CI)領域主管機關、以及民間單位，要求立即修改密碼、限制管理介面對外存取、升級Fortinet設備軟體至最新版本，並重新登入管理者帳號等措施，啟動應處機制強化資安防禦能力。

資安署表示，在本事件中，駭客採用設備匯出之設定檔進行暴力破解，取得設備帳密後，可能用於進入機關或企業內部並進行其他惡意行為。相關機關應檢視系統日誌，如有受駭情形應依《資通安全管理法》規定通報。資安署後續將持續追蹤相關威脅情資及監控事態發展，採取適當行動以降低事件風險。

美商Fortinet成立於 2000 年，總部位於美國加州桑尼韋爾 (Sunnyvale)，主要產品為FortiGate 等系列防火牆軟硬體及資安防護服務。