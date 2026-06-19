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算力時代危機！李正隆研發SPIN 幫液冷設備加裝智慧大腦

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣奈美科技公司創辦人李正隆研發SPIN，該核心技術已吸引美國科技公司積極洽談股權投資。圖／李正隆提供
台灣奈美科技公司創辦人李正隆研發SPIN，該核心技術已吸引美國科技公司積極洽談股權投資。圖／李正隆提供

當AI浪潮席捲全球，傳統散熱已達極限，迫使技術全面升級，如何在巨量運算中兼顧「散熱」、「算力」與「效能」，成為新一代AI資料中心布局的決勝關鍵。台灣奈美公司創辦人李正隆研發SPIN（Smart Pump Intelligent Node），這是一套部署於冷卻分配單元（CDU）旁的邊緣AI控制系統，以物理定律導向的AI推理引擎為核心，讓任何品牌的液冷系統獲得預測性診斷與智能控制能力。該核心技術已吸引美國科技公司積極洽談股權投資。

台灣奈美（Naroller Motor Taiwan）的核心創新SPIN、PRISM推論引擎，是以軟體為核心的虛實整合控制平台（Cyber-Physical System，CPS），泵浦與馬達是部署載體，AI驅動的智能控制軟體才是產品的靈魂。公司創辦人李正隆已獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫指定技術顧問。

李正隆指出，最新一代搭載NVIDIA Blackwell架構的AI伺服器，單一機架用電量已達140千瓦，是傳統伺服器的十倍以上。傳統風冷已完全無法應對，直接液冷（DLC）成為唯一選擇。冷卻分配單元（CDU）市場從目前約10億美元，預計2028年將成長至77億美元，年複合增長率超過30%。

李正隆表示，AI資料中心的液冷系統退化時，現有監控系統都難以判斷是冷板結垢，還是泵浦效率下降，因感測器上這兩個故障訊號相同，誤判代價是換錯零件，繼續損失算力。對100萬瓦的大型AI資料中心來說，每年因過熱引起的算力損失，可能高達數千萬美元。

李正隆為此開發「SPIN」，核心是一套物理定律導向的AI推論引擎，將物理定律與AI推理深度融合，讓系統能精準識別液冷系統的退化根因，從根本上消除誤判，這是現有監控系統無法做到的診斷突破。SPIN不取代CDU硬體，而是為任何品牌的液冷設備加裝智慧大腦。

李正隆說，SPIN的節能效益體現於兩個層面。在冷卻泵浦控制端，依據流體力學親和定律，泵浦流量降低20%時，理論電耗可降低約49%。更重要的是整體能源效率指標，PRISM的預測性控制讓供水溫度可安全提升4至6攝氏度，直接減少冷機運行時間。

李正隆舉例說，以10百萬瓦資料中心、PUE改善0.1為代表性案例計算，冷卻效率提升帶動整體資料中心每年節省876萬度電。

李正隆強調，SPIN整套系統部署在CDU旁邊的邊緣節點上，不需改動任何現有的IT設備或CDU硬體，就能讓任何品牌的液冷系統獲得AI診斷與預測控制能力。該核心技術已在美國、台灣等主要市場建構專利保護部署，確立技術護城河。

從事研發工作多年的李正隆打造SPIN，這是一套部署於冷卻分配單元（CDU）旁的邊緣AI控制系統，以物理定律導向的AI推理引擎為核心，讓任何品牌的液冷系統獲得預測性診斷與智能控制能力。圖／李正隆提供
從事研發工作多年的李正隆打造SPIN，這是一套部署於冷卻分配單元（CDU）旁的邊緣AI控制系統，以物理定律導向的AI推理引擎為核心，讓任何品牌的液冷系統獲得預測性診斷與智能控制能力。圖／李正隆提供

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