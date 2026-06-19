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鴻海董座預測2030年全球AI資料中心規模衝1.6兆美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。 記者蘇健忠／攝影
鴻海董事長劉揚偉。 記者蘇健忠／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（18）日表示，AI資料中心，是具備龐大產值與資本密集度的產業，預估到2030年全球AI資料中心產業規模將達到1.6兆美元，屬於高度資本密集的產業，而驅動AI資料中心高度成長的推手，主要是大語言模型製造商與雲端服務供應商（CSP）。

工商協進會昨天舉行會員大會，劉揚偉受邀發表專題演講，並分享「AI產業、機器人與電電公會（TEEMA）科學園區」的布局與進展。

AI資料中心除了資本密集外，也推升電力需求。預計到2030年，全球AI資料中心將耗費174GW的電力，平均每年增長18個GW，共增106個GW，而台灣總用電量大約是40GW。等於「到2030年全球AI資料中心總用電量，將吞掉2.5個台灣的電」。1GW約等於200多萬個家庭或500萬人一天的用量。

AI資料中心也面臨高昂的建置與折舊成本，他說，以輝達Vera Rubin NVL72的AI伺服器來建置一個GW的資料中心，大約花費470億美元，約需要3,557個AI機櫃。平均每一個機櫃成本達910萬美元（約近新台幣3億元）。此外，在電力成本一年約13億美元的情況下，硬體的折舊高達79億至將近80億美元，約為電費的六倍。

AI資料中心商機龐大，到底是哪些人在使用？他說，推動AI算力龐大的需求，主要是大語言模型廠商、CSP、政府與企業等四大類別，目前是以模型廠商與CSP廠商為主要推動力。

他說，模型廠商例如Open AI、Google與Anthropic等大語言模型製造商，致力於將AI從ANI（狹義人工智慧）推進至AGI（通用人工智慧），再到ASI（超級人工智慧）。進入AGI階段需要處理超過一兆個參數，因此，對算力的需求極大且持續增加，且需求量最大的群體。

至於CSP，例如亞馬遜AWS、Google、微軟與Meta等，也稱為超大規模雲端服務商，透過對外募資與自有資金積極投入AI資料中心。

另外，劉揚偉會後受訪還表示，在美國亞利桑那州與德州規劃設立的TEEMA科學園區，預計最快今年底可明朗，規劃一年內落實，這兩個月內也陸續勘察印度市場狀況；至於波蘭TEEMA科學園區進展可期，鴻海集團在當地電動車製造合作今年底可完成合約。

鴻海 劉揚偉 董事長

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