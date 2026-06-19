光罩改選董事 華新集團拿一席
台灣光罩（2338）昨（18）日召開股東會改選董事，此次共選出四席董事、三席獨立董事，公司派取得三席董事及三席獨董席次，董事長凃俊光順利連任；而市場派由華新麗華集團支持的精金科技則成功拿下一席董事席次，首度進入董事會，成為本次改選焦點。
光罩今年股東會最受矚目的焦點之一即為董事改選結果，此次新當選董事包括凃俊光、陳立惇、吳昭宜，以及精金科技代表人林忠翰。
獨立董事則由楊芳鏘、彭穎慧及王偉臣當選。改選結果顯示，公司派穩住經營主導權，取得三席董事及全部三席獨董席次，而精金科技則順利取得一席董事席位，成為少數進入董事會的外部股東代表。
業界指出，精金科技此次提名一席董事及一席獨董參選，最終成功取得一席董事席次，反映其在股東結構中仍具一定影響力，隨著新董事會正式成形，外界也關注未來公司治理及營運發展方向。
回歸到基本面，針對營運展望，總經理陳立惇說明，隨著AI帶動先進封裝需求持續升溫，公司積極布局高階光罩市場，其中，14吋大尺寸光罩主要應用於CoWoS先進封裝矽中介層，屬於單價較高產品，目前相關設備預計第3季完成裝機，第4季開始正式挹注營收，預估每年可貢獻約5億元營收。
除了大尺寸光罩布局逐步開花結果外，光罩也持續朝先進製程市場邁進。陳立惇說，公司28奈米以下先進製程光罩產品目前已陸續與客戶展開驗證作業，若驗證進展順利，預期明年有機會進一步放量生產，為未來營運增添新動能。
此外，受惠東南亞客戶需求增加，下半年接單能見度也較上半年提升，現階段觀察客戶需求維持穩健成長態勢，配合新產能逐步開出，下半年營收可望呈現逐季向上走勢，整體表現優於上半年，全年營運也有機會優於去年。
在資本支出方面，台灣光罩維持穩健擴產策略。陳立惇補充，公司每年資本支出約10億至20億元，主要投入關鍵設備與零組件採購，以因應未來先進製程及高階封裝光罩需求成長，持續強化技術以及產能競爭力。
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