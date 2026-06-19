鴻海董事長談工廠機器人 組裝最困難

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（18）日表示，未來工廠機器人發展可分為零件到模組、模組到系統，以及系統到測試出貨三個層次，其中最具挑戰性的仍是模組整合到系統組裝環節，目前仍高度仰賴人工完成，也是未來最值得突破的環節。

劉揚偉指出，機器人在製造業的應用，第一個階段是從零組件生產到模組化製造。在這個階段，大部分工作已由自動化設備完成，機器人主要負責簡單的上下料作業，AI則協助提升設備稼動率、良率及設備使用效率。以SMT產線為例，目前許多生產流程已幾乎不需要人工介入，上下料都幾乎由自動化設備取代。

第二個階段則是將模組整合至機殼或系統中的組裝過程，這是目前製造業最依賴人工的環節。他表示，這個階段主要工作包括固定模組與完成線材連接，看似簡單，但對AI機器人而言卻是最困難的任務。

劉揚偉透露，日前與Google DeepMind執行長交流時，雙方也都認為，這類涉及視覺與動作整合的應用仍需要更多技術突破與模型訓練，短期內尚難完全取代人工。無論是電子產品或電動車組裝，目前投入最多人力的正是這個階段，因此，也是未來機器人技術最值得突破的領域。

第三個階段則是系統完成後的測試、物流及出貨流程，包括產品搬運、放置測試設備、倉儲管理，以及包裝出貨等工作。