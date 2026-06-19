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「3C通膨」 手機市場洗牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

由記憶體缺料漲價帶起的「3C通膨」效應持續擴散，連蘋果也難以招架，下一波新品將全面起漲。業界人士指出，手機漲價的趨勢已相當明顯，這也意味著新一波市場洗牌戰正式到來。

據市調機構Counterpoint Research最新報告，2026年全球智慧手機出貨量恐創13年來新低，引發外界高度關注。對此，業界人士分析，主要原因在於晶片廠將更多產能轉向高毛利率的AI晶片，加上記憶體價格飆漲、缺貨，讓智慧手機嚴重缺料，旗艦機維持規格勢必漲價，對價格更為敏感的中低階手機衝擊也相當大。

業界人士坦言，這波手機產業寒冬並非來自市場需求，而是產業供給問題，此一情況較為罕見，過往即使關鍵零組件缺料，通常沒多久就能補足缺口，但AI產業相當暢旺，加劇產能排擠效應，影響的時間已超乎業界預期。

針對手機品牌市場競爭方面，業界人士分析，目前智慧手機產業正面臨多重利空因素夾擊，短期內要重返榮景的可能性不高，品牌廠很可能進入新一輪的洗牌戰，唯有體質強健的業者才有機會站穩腳步，二、三線品牌廠經營將相當辛苦，甚至有可能因此倒下。

業界人士認為，眼下各大手機品牌廠只能先縮減產品線，降低中低階機種的出貨量與機種，優先保全關乎品牌價值的旗艦機產能，先活下來才是當務之急。

Counterpoint分析師Wang Yang更直言，中低階手機品牌正面臨成本上升與消費力疲弱的雙重夾擊，現階段產業的競爭焦點已經不再是擴大市占率，而是維持獲利，並在市場上存活下來。

智慧手機

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