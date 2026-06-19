聽新聞
0:00 / 0:00
邁威爾預定台積產能 斥資10億美元
日本媒體報導，邁威爾科技（Marvell）正在深化和台積電（2330）的合作，不僅已採用3奈米和2奈米製程，也開始洽談下一代產品導入1.4奈米的A14製程，並且在看好人工智慧（AI）資料中心高速傳輸需求之際，以預付10億美元、提供五年需求預測等方式，提前鎖定先進製程產能。
邁威爾總裁暨營運長庫普曼斯（Chris Koopmans）受訪時說，已與台積電討論以A14製程生產下一代產品，「我們必須競爭，必須擁有舉世最好的產品」，「如果台積電一直都擁有全球絕對最強的科技術，就是我們要合作的對象」。
台積電的A14製程預定2028年量產。
他說，採用更先進製程主要是為了降低功耗。邁威爾也向供應商提供五年需求預測，並預付10億美元，提前鎖定未來產能，「在供應商需要設置產能時，希望知道在產能三年後備妥時，客戶還在，也向知道客戶不是提供假預測」。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。