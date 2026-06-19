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邁威爾預定台積產能 斥資10億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本媒體報導，邁威爾科技（Marvell）正在深化和台積電（2330）的合作，不僅已採用3奈米和2奈米製程，也開始洽談下一代產品導入1.4奈米的A14製程，並且在看好人工智慧（AI）資料中心高速傳輸需求之際，以預付10億美元、提供五年需求預測等方式，提前鎖定先進製程產能。

邁威爾總裁暨營運長庫普曼斯（Chris Koopmans）受訪時說，已與台積電討論以A14製程生產下一代產品，「我們必須競爭，必須擁有舉世最好的產品」，「如果台積電一直都擁有全球絕對最強的科技術，就是我們要合作的對象」。

台積電的A14製程預定2028年量產。

他說，採用更先進製程主要是為了降低功耗。邁威爾也向供應商提供五年需求預測，並預付10億美元，提前鎖定未來產能，「在供應商需要設置產能時，希望知道在產能三年後備妥時，客戶還在，也向知道客戶不是提供假預測」。

奈米 台積電 日本

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