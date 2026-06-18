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川普怪台灣偷走晶片 朱立倫揭真相…曝台積電靠這招領先三星

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨前主席朱立倫今赴東海大學演講。記者余采瀅／攝影
國民黨前主席朱立倫今赴東海大學演講。記者余采瀅／攝影

美國總統川普近日多次提起「台灣偷走美國晶片產業」，並警告如晶片製造商未將生產移回美國，政府將考慮祭出超過200%的高額關稅。國民黨前主席朱立倫今演講表示，晶片是美國30、40年前不要做送到日本，後來再抽出，將訂單送往台灣跟韓國，而韓國三星輸給台積電的原因，敗在臭屁要創造自己品牌。

川普近日強調「我們曾經是晶片之王，但後來這個產業被偷走了，我們從晶片霸主變成幾乎沒有晶片產業。」直指「台灣偷走美國晶片產業」。

朱立倫今赴東海大學講座，他說，川普又在罵我們把晶片偷走了，哪是我們偷走，稍微懂一點歷史就知道，30、40年前是美國不要做，把晶片送到日本，日本喊出「Japan No. 1」，美國怎麼會容下「Japan No. 1」，因此美國就將晶片往韓國跟台灣送，韓國以三星為代表，台灣則是台積電，也開啟台積電的代工時代。

朱立倫表示，三星為何輸台積電？三星犯一個很大錯誤，台積電從頭到尾就做純代工，但品牌掛別人的，與大家維持好的夥伴關係；「三星就是自己臭屁」，自己創造品牌要跟其他人競爭，三星從代工者變成競爭者，進而失去顧客信任，流失很多訂單，台積電就逐漸領先。

朱立倫談到AI，他說，AI變成算力世代，而算力來源就是能源。美國就曾說台灣竟然要把核電廠關掉，完全違反世界潮流，到時後悔就來不及，這個時候不是炒擁核、反核的時候，這是炒台灣電力不足的時候。

朱立倫說，台電都說台灣的電現在是夠的，只要不投資、發展AI、拚經濟，電一定夠，不過人家用未來的角度來看，如台灣要跟國際競爭，電當然不夠，電不夠，還把電廠關掉，沒有人這樣做。不管美國、歐洲、日本來台灣，都想盡辦法要說服台灣領導者一定要保留台灣電力的來源，不然我們會很慘。

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