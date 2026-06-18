快訊

外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳助淡江大學邁向永續發展 AI科技輔助能源管理、學生關懷

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠傳（4904）電信長期致力推動AI智慧校園解決方案，協助全台大專院校加速數位淨零雙軸轉型，淡江大學近日舉辦「2026淡江大學學術暨行政單位數位轉型暨永續轉型成果觀摩展」，遠傳電信資訊長胡德民出席開幕致詞時表示，遠傳與淡江大學合作推動「全雲端智慧校園」計畫，從校園通訊與雲端基礎建設出發，已逐步擴展至校務治理、永續治理與人才培育等面向，建立長期且緊密的夥伴關係。

遠傳與淡江自2022年啟動合作，建置雲端交換機通訊系統，成為校園通訊雲端化的重要案例；並攜手台灣微軟打造全台首座校園永續雲，推動數位與淨零雙軸轉型。2025年的「全雲端校園 3.0」，進一步導入數位孿生能源管理，將校內建築物的用電資訊結合校舍圖資，強化校園能源管理的可視化能力；未來將持續朝能源管理擴充、智慧實驗室安全管理、化學雲介接與告警機制等方向發展，提升資產管理品質與災防應變能力。

為提升校務系統輔助學生學習成效判讀，遠傳協助淡江建置數據中台、學生360資料模型，以及就學穩定度預測模型等應用，讓學校從資料整合進一步走向決策支援，也有助導師與校方更早掌握學生狀況與輔導成果，逐步打造以學生關懷為核心的校務治理模式。

遠傳攜手子公司數聯資安為淡江大學規劃「新資訊安全學程」，共同培育未來人才。自2023年起由遠傳資安長朱建國帶隊，每學年由遠傳提供八門業師課程、並安排定期參訪遠傳TPKC 戰情中心、協助學校規劃資安攻防演練實作課程，同時提供實習與工作媒合機會，提供學子畢業後快速接軌企業所需。

淡江大學 遠傳 科技 AI

延伸閱讀

文大打造「AI Career」24小時職涯顧問 奪微軟高教黑客松全國第三

國研院國網中心推AI賦能方案與工作坊 助創新應用推進

AI、半導體用電激增 資誠：供電韌性成能源轉型關鍵

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

相關新聞

全訊股東會／加碼每張股票無償配發100股

功率放大器（PA）製造商全訊（5222）今日召開股東會，由董事長張全生主持。會中承認2025年財務報告與盈餘分派案，並通過資本公積轉增資、公司章程修訂及取得或處分資產處理程序修訂等多項重要議案。面對全球軍工微波需求持續攀升，公司將持續強化GaAs/GaN高頻高功率放大器、毫米波SSPA、低軌衛星通訊模組等核心技術，推動營運進入新一階段成長。

Meta 針對部分 Threads帳號停權發表聲明 已修復問題並恢復受影響帳戶

Meta先前因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者而被停權。Meta18日表示，已修復系統中的一項錯誤並完成修復，這項錯誤導致此次受影響的帳號被不當觸發年齡驗證流程，絕大多數受影響的帳號已恢復正常使用。對於此項錯誤可能造成的不便，Meta深感抱歉，已採取措施防止類似問題再次發生。

威盛董座陳文琦：現在什麼都缺 更甚於疫情期間

威盛（2388）於今日召開股東會，該公司董事長陳文琦於會後受訪時表示，對整體市場樂觀看待，但自他從業以來，沒看過如此供需吃緊的情況，「好像現在什麼都缺」，甚至超越新冠肺炎疫情時的情況。

威盛推出邊緣AI品牌VISVIA 力推實際應用

IC設計廠威盛今天宣布推出邊緣AI解決方案品牌「VISVIA」，結合電腦視覺與生成式AI技術，致力將人工智慧（AI）從雲...

富強鑫股東會／通過配息0.4元 配發率達66％

富強鑫（6603）18日召開股東會，會中承認並通過2025年度財報及盈餘分配案，決議配發每股0.4元現金股利（含盈餘分配0.2元及資本公積分配0.2 元），股利配發率達66％，依18日收盤價格24.2元計算，現金殖利率1.65％。

台灣光罩股東會／取得3董3獨董 精金占1席董事

台灣光罩（2338）於18日舉行股東會並全面改選董事，順利選出4席董事、3席獨董，公司派取得3席董事及3席獨董，提名1席董事及1席獨董的精金科技，僅拿到1席董事席次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。