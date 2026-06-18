遠傳助淡江大學邁向永續發展 AI科技輔助能源管理、學生關懷

遠傳（4904）電信長期致力推動AI智慧校園解決方案，協助全台大專院校加速數位淨零雙軸轉型，淡江大學近日舉辦「2026淡江大學學術暨行政單位數位轉型暨永續轉型成果觀摩展」，遠傳電信資訊長胡德民出席開幕致詞時表示，遠傳與淡江大學合作推動「全雲端智慧校園」計畫，從校園通訊與雲端基礎建設出發，已逐步擴展至校務治理、永續治理與人才培育等面向，建立長期且緊密的夥伴關係。

遠傳與淡江自2022年啟動合作，建置雲端交換機通訊系統，成為校園通訊雲端化的重要案例；並攜手台灣微軟打造全台首座校園永續雲，推動數位與淨零雙軸轉型。2025年的「全雲端校園 3.0」，進一步導入數位孿生能源管理，將校內建築物的用電資訊結合校舍圖資，強化校園能源管理的可視化能力；未來將持續朝能源管理擴充、智慧實驗室安全管理、化學雲介接與告警機制等方向發展，提升資產管理品質與災防應變能力。

為提升校務系統輔助學生學習成效判讀，遠傳協助淡江建置數據中台、學生360資料模型，以及就學穩定度預測模型等應用，讓學校從資料整合進一步走向決策支援，也有助導師與校方更早掌握學生狀況與輔導成果，逐步打造以學生關懷為核心的校務治理模式。

遠傳攜手子公司數聯資安為淡江大學規劃「新資訊安全學程」，共同培育未來人才。自2023年起由遠傳資安長朱建國帶隊，每學年由遠傳提供八門業師課程、並安排定期參訪遠傳TPKC 戰情中心、協助學校規劃資安攻防演練實作課程，同時提供實習與工作媒合機會，提供學子畢業後快速接軌企業所需。