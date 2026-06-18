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全台足球熱…中華電轉播世足 「梅西進球」創開賽以來MOD熱點回看最高點閱率

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。圖／路透
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。圖／路透

2026 FIFA世界盃賽事正熱鬧開踢，中華電信MOD、Hami Video完整直播104場全賽事，衛冕軍阿根廷昨日對上阿爾及利亞，球王梅西上演帽子戲法率隊在第一場比賽就以3：0搶下本屆首勝，成為賽史並列進球王，本屆導入獨家動態雷達視角及熱點回看等收視服務，動態雷達視角最高點閱收視占比、相較上屆同期提升140%，已超越上屆多視角，成為中華電信轉播歷屆國際大賽流量表現最佳的科技轉播。

此外，梅西歷史性的進球時刻寫下MOD、Hami Video本屆多項收視紀錄，不僅成為開賽以來MOD熱點回看最高點閱數、締造Hami Video最高同時上線數，更帶動互動聊天室聊天次數提升26%，創單日最高紀錄。隨著小組賽各組賽事陸續展開，Hami Video網路訂閱人數成長為開賽前一周的3.6倍，顯示全民觀賽熱潮逐漸升溫，邀請全民一同盡情享受FIFA世界盃所帶來魅力無窮的足球熱潮。

為讓球迷輕鬆掌握最新賽況，MOD、Hami Video設立FIFA世界盃專區，一站式網羅24小時Hami專屬足球頻道、轉播表、戰績表、熱點回看與VOD，熱點回看功能讓客戶快速回顧精彩關鍵時刻，開賽至今總流量已超越上屆同期流量。本屆導入獨家動態雷達視角，藉由視覺化圖像呈現球員名、射門球速、跑動軌跡，充滿科技感地欣賞比賽與戰術變化，端午連假將連續轉播墨西哥迎擊南韓、巴西對陣海地、日本對決突尼西亞，三場賽事都將提供獨家動態雷達視角，歡迎球迷持續鎖定MOD、Hami Video關注支持喜愛的球星。

梅西 中華電 阿根廷 世界盃

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