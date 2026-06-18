全台足球熱…中華電轉播世足 「梅西進球」創開賽以來MOD熱點回看最高點閱率

2026 FIFA世界盃賽事正熱鬧開踢，中華電信MOD、Hami Video完整直播104場全賽事，衛冕軍阿根廷昨日對上阿爾及利亞，球王梅西上演帽子戲法率隊在第一場比賽就以3：0搶下本屆首勝，成為賽史並列進球王，本屆導入獨家動態雷達視角及熱點回看等收視服務，動態雷達視角最高點閱收視占比、相較上屆同期提升140%，已超越上屆多視角，成為中華電信轉播歷屆國際大賽流量表現最佳的科技轉播。

此外，梅西歷史性的進球時刻寫下MOD、Hami Video本屆多項收視紀錄，不僅成為開賽以來MOD熱點回看最高點閱數、締造Hami Video最高同時上線數，更帶動互動聊天室聊天次數提升26%，創單日最高紀錄。隨著小組賽各組賽事陸續展開，Hami Video網路訂閱人數成長為開賽前一周的3.6倍，顯示全民觀賽熱潮逐漸升溫，邀請全民一同盡情享受FIFA世界盃所帶來魅力無窮的足球熱潮。

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