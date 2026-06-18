台灣大拓展移動影音場景 MyVideo進駐BMW/MINI原廠車載系統

台灣大（3045）18日宣布，旗下影音平台 MyVideo與全球領先車載應用平台Appning by FORVIA策略結盟，成為台灣首家支援BMW與MINI原廠車載娛樂系統的OTT平台。將豪華行動座艙昇華為「移動影音座艙」，讓車主在停車或充電時，能享受由高畫質螢幕與原廠環繞音響交織的頂級視聽饗宴。

即日起，搭載最新BMW或MINI Operating System 9的車用資訊娛樂系統，並訂閱BMW進階數位服務或MINI智慧互聯駕駛套件的車主，可從車機選單上使用MyVideo服務，MyVideo也為BMW與MINI車主推出專屬優惠，即日起至2027年12月31日透過車機申辦「返利黑卡」年繳方案，即享1年990元近5折的尊榮優惠。

台灣大總經理林之晨表示，MyVideo不只是在地原創內容最豐富的影音平台，也是觀賞台灣大哥大出品作品的重要入口。台灣大哥大近年從平台經營、內容投資到IP開發，陪伴本土創作者把好故事推向市場。MyVideo進駐 BMW 與 MINI原廠車載娛樂系統，是台灣大哥大將優質影視作品帶進移動生活，與頂尖車廠共同打造智慧座艙娛樂體驗的重要一步。車主只需下載MyVideo，上萬部強檔影劇隨即映入眼簾。