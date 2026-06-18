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Threads傳災情！一票使用者哀號「帳號被停權」 Meta道歉回應

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta先前因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者而被停權。圖／路透
Meta先前因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者而被停權。圖／路透

Meta先前因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者而被停權。Meta18日表示，已修復系統中的一項錯誤並完成修復，這項錯誤導致此次受影響的帳號被不當觸發年齡驗證流程，絕大多數受影響的帳號已恢復正常使用。對於此項錯誤可能造成的不便，Meta深感抱歉，已採取措施防止類似問題再次發生。

Meta旗下社群平台Threads前幾天傳出無預警停權災情，部分成年使用者紛紛收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號，包含創作者、媒體與政治人物都受影響。Meta發布聲明表示，因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者，正積極處理並儘速修復，影響所及包含台灣及其他數個國家或地區的帳號。台灣也有網紅與名嘴的帳號被停權，因初步修復期間，部分受影響的帳號曾被要求上傳身分證件以完成年齡驗證的流程，更被用戶批評為擾民。

Meta表示，已改善上傳身分證件驗證的流程。絕大多數受到影響的帳號，若確認為13歲以上的使用者，自2026年6 月17日起已陸續自動恢復，使用者無需完成身分驗證，即可直接正常使用帳號。若有帳號被認定為仍需進行年齡驗證流程，只要自行啟動年齡驗證、且確認為13歲以上的使用者，即可恢復帳號的使用。

Meta Threads

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