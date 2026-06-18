稱現在什麼都缺 威盛董座陳文琦：沒看過如此供需吃緊的情況

威盛（2388）於今日召開股東會，該公司董事長陳文琦於會後受訪時表示，對整體市場樂觀看待，但自他從業以來，沒看過如此供需吃緊的情況，「好像現在什麼都缺」，甚至超越新冠肺炎疫情時的情況。

陳文琦指出，全球基於科技推動，尤其是AI相關需求很龐大，且應用廣泛，因此對於未來展望非常樂觀。

同時，陳文琦提到，在過去一年，AI技術持續快速發展，從技術創新走向產業運用，從資料中心、邊緣運算到智慧製造、智慧交通等，各行各業都積極匯入AI技術，以提升效率、強化競爭力，並創造新的商業價值。AI所帶動的產業變革，正為全球經濟發展開啟新的成長契機。面對這股趨勢，威盛集團持續深化核心技術，以進行市場布局。該公司多年來深耕運算平台、電腦視覺、高速運輸相關系統及半導體技術，並積極推動AI技術落實應用，逐步建立從AI基礎設施、高速資料傳輸到邊緣AI應用的完整布局。