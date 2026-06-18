威盛新品牌VISVIA亮相 展示Edge AI五大落地應用成果

威盛（2388）今日召開115年股東常會。公司2026年1至5月累計合併營收達新台幣43.59億元，較去年同期成長34.31%，展現集團持續深耕半導體、嵌入式系統及智慧化應用市場的成果。

威盛電子董事長陳文琦表示：「AI的價值不只在模型訓練，更在於如何落地到真實場域。威盛多年來持續投入半導體、嵌入式系統與人工智慧相關技術研發，未來將持續深化Edge AI與Computer Vision布局，協助客戶加速智慧化轉型。我們希望透過技術創新與客製化服務，成為客戶值得信賴的長期合作夥伴，同時為股東創造長期價值。」

面對全球人工智慧與智慧化應用快速發展趨勢，威盛於會後展示全新Edge AI解決方案品牌「VISVIA」，呈現集團近年在Computer Vision與Edge AI領域的布局成果。

VISVIA為威盛電子全新打造的Edge AI解決方案品牌，結合電腦視覺（Computer Vision）與生成式AI技術，致力於將人工智慧從雲端延伸至實際應用場域。

威盛在股東會後展示VISVIA五大核心AI應用成果，包括次世代AI智慧行車記錄器：新一代AI行車記錄器可於車端即時執行影像分析與事件偵測，大幅降低雲端傳輸需求，適用於商用車隊、物流及公共運輸等應用場景，協助提升車隊安全與管理效率。

特殊車輛AI安全運行：運用AI視覺技術與360度環景監控，協助堆高機、工程車及特種車輛降低視線死角風險，提升作業安全與管理效率。

AI智慧門禁系統：透過AI人臉辨識與活體防偽技術，提升企業與公共場域門禁安全性，兼具快速通行與高安全防護需求。

邊緣AI多國語言智能客服：AI語音助理完全於本地端運行，不需連接雲端即可提供多國語言即時互動服務，兼顧隱私保護與營運成本控制，適用於零售、接待及公共服務等場景。

AI瑕疵檢測：運用嵌入式AI即時辨識產品表面瑕疵，可應用於金屬加工、電子製造及自動化產線，協助企業提升產品良率並降低人工檢驗成本。