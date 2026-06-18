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華新攜手台大產學合作 聚焦材料創新、AI應用、智慧製造與低碳技術

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新麗華與國立臺灣大學共同舉辦「第五屆技術交流海報競賽頒獎典禮暨研討會」。圖／華新提供
華新麗華與國立臺灣大學共同舉辦「第五屆技術交流海報競賽頒獎典禮暨研討會」。圖／華新提供

華新麗華與國立臺灣大學共同舉辦「第五屆技術交流海報競賽頒獎典禮暨研討會」，今年以「智慧驅動材料創新，智能引領永續科技」為題，聚焦高端金屬、精密機械、先端導體、智慧製造與低碳永續等五大領域，吸引27件作品投稿，最終有20件作品進入決選，選出特優4組、優等8組及佳作8組，充分展現臺大在材料、機械與能源領域的研發深度與跨域整合能力，展現產學攜手布局前瞻技術、回應全球產業轉型趨勢的成果。

台灣大學工學院長江茂雄表示，未來我們與華新麗華的交流，題目會越來越多、領域會越來越廣，在 AI、半導體與能源等關鍵議題上展開更深入的研究。

江茂雄表示，跨國企業可為學界搭建國際合作橋梁，促成與海外產學研的三方交流，拓展研究視野與實務應用機會，期待這個合作可以越來越緊密、長長久久。」

華新麗華董事長焦佑倫指出，華新與台大工學院五年來的合作，已經從學習、研究、創新逐步邁向應用場景的深化階段，未來將持續擴大合作範疇，從材料、精密加工到能源，如核電、AIDC等領域，進一步整合產學資源，推動基礎科學研發成果落實應用。

華新麗華執行長王錫欽在致詞時表示，今年競賽的提案主題涵蓋高端材料、智慧製造與低碳永續，包括運用 AI 進行材料虛擬開發、探討氫氣環境下材料失效機制等創新研發成果，皆是華新布局產品高端應用，進軍 AI 基礎建設、航太與能源等產業所需材料領域的重要核心技術

自2022年起，技術交流競賽已連續舉辦五年，培育123人次優秀人才。活動中由得獎團隊進行研究成果發表，並邀請專家解析人工智慧於材料開發與製程優化的最新應用趨勢。臺大賽車隊亦分享與華新的合作成果，透過賽車工藝與高性能場域的實績，展現華新麗華材料在汽車產業中的創新價值與發展潛力，成為當天一大亮點。

此外，「華新臺大創新研發中心」成立至今已推動26項研究計畫，研究範疇從不銹鋼材料與製程技術，拓展至氫能、儲能、智慧製造及人工智慧應用，累計投入經費近新臺幣4千萬元，開創了「以產業引導學術研究、以學術成果回饋產業升級」的雙贏典範，成功引導學生將學術研究聚焦於工業界的實務痛點，協助產業解決現存技術瓶頸，更提前為產業儲備具備即戰力的前瞻研發人才，對提升台灣產業的競爭力作出貢獻。

華新麗華 台大

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