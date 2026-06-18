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挑戰韓廠 華星光電IJP OLED下半年導入品牌監視器及筆電產品

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026-2030年OLED MNT／NB滲透率預測。圖／集邦提供
2026-2030年OLED MNT／NB滲透率預測。圖／集邦提供

集邦科技（TrendForce）18日表示，華星光電力推IJP OLED技術，希望以此切入監視器以及筆電OLED面板供應鏈，目前G5.5 IJP OLED產線已正式放量，成功量產醫療監視器面板，同時推進品牌端監視器及筆電面板的驗證，未來有望打破過去韓系主導OLED產業的格局。

TrendForce指出，華星光電今年先以G5.5產線生產27吋UHD的IJP OLED監視器在市場投石問路，瞄準專業型監視器市場。由於IJP OLED技術本身相較既有的QD-OLED以及WOLED技術在高端商務監視器以及創作者領域監視器有能耗優勢，吸引品牌採用的意願。韓、陸、台系品牌皆有進行IJP OLED監視器面板的驗證，華星有望在2026年第3季開始進行IJP OLED的量產出貨。

OLED監視器面板供應鏈目前為Samsung Display以及LG Display兩家寡占，受限於現階段OLED監視器面板大世代產能集中於韓系面板廠，今年OLED監視器面板滲透率僅3%。隨著華星光電投資G8.6大世代OLED監視器產能，預期2030年後，OLED監視器面板滲透率將提升至6.2%，且將持續增長。

從OLED筆電面板供應鏈來看，目前仍是Samsung Display一家獨大，陸系的和輝光電則開始初具規模。今年OLED筆電面板滲透率達6%，而OLED筆電面板大世代產能擴張可說是百家爭鳴，除了Samsung Display以外，華星光電、京東方、維信諾皆有投資G8.6大世代OLED筆電面板產能，因此OLED筆電面板滲透率將成長快速，預期2030年滲透率將達22.4%。

而在筆電的量產進度，則是較原本第4季的時間有機會提前至2026年第3季實現。華星光電今年在OLED筆電領域選擇以14吋WUXGA的IJP OLED切入供應鏈，瞄準中低階OLED筆電市場，並且針對售價高度敏感的中低階市場，採取積極報價策略，在筆電零組件成本上漲的大環境下成功獲得部分品牌客戶青睞。目前陸系、台系品牌有機會率先於第3季開始採用IJP OLED筆電面板，另外也有美系品牌正在進行IJP OLED筆電的驗證。

OLED 監視器 筆電

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