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威盛推出邊緣AI品牌VISVIA 力推實際應用
IC設計廠威盛今天宣布推出邊緣AI解決方案品牌「VISVIA」，結合電腦視覺與生成式AI技術，致力將人工智慧（AI）從雲端延伸至實際應用場域。
威盛發布新聞稿，董事長陳文琦說，AI的價值不只在模型訓練，更在於如何落地到真實場域。威盛多年來持續投入半導體、嵌入式系統與人工智慧相關技術研發，未來將持續深化邊緣AI與電腦視覺布局，協助客戶加速智慧化轉型。
威盛指出，VISVIA將透過標準化、模組化的平台架構，協助企業快速部署AI解決方案，並在工業檢測、智慧零售、智慧門禁及智慧車隊等領域實現低延遲、高隱私、高可靠度的邊緣運算應用。
威盛表示，從工廠、商店、辦公場域到車隊現場，VISVIA將協助全球客戶把AI技術真正落地，創造更安全、更智慧、更有效率的營運模式。
VISVIA目前應用成果包括AI智慧行車紀錄器、特殊車輛AI安全運行、AI智慧門禁系統、邊緣AI多國語言智能客服及AI瑕疵檢測。
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