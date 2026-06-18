神達持續擴充美國產能 看好今年成長
神達（3706）18日代子公司MiTAC Information Systems Corp.公告，取得美國加州兩棟建物使用權，建物面積達236,945平方英尺，每月租金將會隨承租面積調整，因此將會逐漸增加，從24,583.2美元一路調整至381,481.45美元，使用權資產金額則為22,693,777.86美元。
神達先前於Computex展覽上受訪表示，美國目前已成為公司營收占比相對較重的市場，美國出貨以機櫃為主，加上小部分的系統組裝。神達十分重視供應鏈彈性，尤其近年來在關稅議題的影響下，擁有足夠的美國當地產能將會是重中之重，公司將會視情況進行資源及產能分配。同時公司也表示，AI伺服器需求暢旺，對於今年的成長深具信心。
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