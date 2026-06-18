鴻海研究院SNOVA後量子加密演算法 晉級美國 NIST最終決選

鴻海（2317）旗下鴻海研究院（HHRI）今日宣布，旗下後量子加密（PQC）研發再獲重大突破。由鴻海研究院專家深度參與開發之數位簽章演算法SNOVA，正式入選美國國家標準與技術研究院（NIST）PQC標準化競賽第三輪決選。此為鴻海研究院參與之Preon於同一競賽中展現技術實力後，SNOVA演算法也晉級，再次印證研究院核心技術獲得國際密碼學界肯定，代表研究院團隊已全面掌握新世代資安防禦之關鍵核心能力。

SNOVA演算法關鍵貢獻者之一的王立中教授，目前借調鴻海研究院擔任特聘研究員。借調期間，王教授與研究院資安所團隊密切協作，探討如何針對硬體加速需求優化SNOVA之數學架構。SNOVA除了具備和同一家族算法的「短簽章」與「少運算」之核心特性以外，更在「小公鑰」的特性上有著關鍵性的突破，可大幅提升使用場景之普遍性與硬體運算效能，而此正為團隊早期鎖定之關鍵優勢，亦為SNOVA 獲NIST青睞、順利晉級第三輪之重要因素之一。

同時擁有SNOVA與Preon兩項候選技術，意味著鴻海研究院於多條後量子技術路徑上同步布局，涵蓋格密碼（Lattice）、多變量（MQ）及零知識證明（ZKP）等方向。此與NIST追求演算法多樣性之策略高度契合，亦賦予鴻海跨技術路線參與制定國際標準之研究實力。面對充滿不確定性之未來，多軌並進之策略形同為集團買下多重保險。

NIST的PQC標準化競賽是目前全球公認最具權威性、影響力最大的後量子加密篩選機制。全球無數頂尖科學家與機構遞交的演算法，經過多輪嚴格的篩選，最後能進入第三輪決選，代表SNOVA已經通過了全球頂尖密碼學家最嚴苛的破譯測試（Cryptanalysis）。證明鴻海研究院在「量子安全」具備世界一流水準，這也說明研究院在最尖端、最核心的軟體密碼學與資安前瞻研發，具備世界級的科研實力。

SNOVA進入最終輪後，鴻海將持續投入資源，推動最後階段之安全性分析與標準化工作。此不僅為臺灣產學合作之成功典範，更標誌著鴻海科技集團以「資安技術先驅」為目標，致力於在全球邁入量子運算時代之際，為客戶提供最堅實可靠之底層技術保障。