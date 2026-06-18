汎銓籲同業尊重矽光子專利權 光損定位設備9月完成銷售版

材料分析與矽光子檢測服務廠汎銓（6830）18日表示，針對同業宣布積極布局矽光子檢測市場，以及市場傳出相關光損檢測設備可能向遭汎銓提起專利侵權訴訟的廠商採購，公司已責成法務團隊及外部律師了解相關事實，不排除採取必要措施，維護智慧財產權與股東權益。

汎銓指出，公司今年3月已對涉及侵權的廠商正式提起專利侵權訴訟，目前案件已進入司法程序，相關事實與法律責任仍待法院審理認定。公司尊重司法程序，現階段不評論個案細節，但將持續關注相關產品、設備及供應鏈流向。

汎銓目前已取得台灣、美國、日本及韓國的「光損偵測裝置」發明專利，相關技術可應用於矽光子、CPO及高速光通訊元件的研發與量產檢測，主要功能為快速定位光訊號傳輸過程中的漏光與損耗位置，協助客戶縮短研發時間並提升量產良率。

汎銓表示，近期多家業者相繼投入光損定位與光路檢測市場，反映AI資料中心、高速光通訊及CPO發展下，相關技術需求持續升高，光損檢測正逐步成為光通訊元件開發及量產的重要環節。

目前汎銓的矽光子業務已建立分析服務、設備銷售及專利授權三大商業模式。其中，「MSS HG」光損定位設備預計今年9月完成銷售版本，並以年底前正式對外銷售為目標；公司也將透過專利授權，與國際設備商推動光損定位技術導入量產市場。

汎銓強調，未來將持續深化光損定位技術及全球專利布局，掌握AI、高速光通訊與CPO市場快速成長所帶來的檢測商機。

儘管汎銓目前被列為處置股，買盤仍持續進場，今日早盤即攻上漲停，並一路鎖死至收盤，顯示市場資金仍高度關注矽光子及共同封裝光學（CPO）題材。