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3業者申請AI算力中心BOO案 數發部預計7月辦公聽會

中央社／ 記者趙敏雅台北18日電

台灣積極布局人工智慧（AI）發展，政府首宗AI算力中心促參案已有進展。數發部4月公告徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO（興建、擁有、營運）案，共3家台灣業者遞件申請，據悉包含鴻海旗下亞灣超算。數發部表示，6月底將召開可行性評估報告審查會議，預計7月舉行公聽會，目標今年底前完成簽約。

數發部4月中發布「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」政策公告，採促進民間參與模式，徵求企業投入建置AI算力中心，為台灣首宗指標型數位建設促參案。此案將AI算力中心納入數位建設重大公共建設項目，以BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動。

建設規模方面，申請機構的投資總額（不含土地）須達新台幣3億元以上，且由民間自備土地或租賃既有設施進行投資興建。此外，為確保算力中心具備國際競爭力，總算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到15 PetaFLOPS（即每秒執行15千兆次計算）以上，以支持精準醫療、智慧交通及各項國家級AI技術研發。

知情人士透露，政策公告於5月中截止收件，共有3家台灣業者遞件申請，建設地點分布於不同縣市，其中包括鴻海旗下亞灣超算提出申請。

數發部表示，6月初已完成資格審查，6月底將召開可行性評估報告審查會議，由專家學者針對合格申請人的可行性評估報告進行審查，項目包含申請人及團隊基本資料、公共建設目的及民間興辦項目與方式、民間參與效益與政府效益等。

數發部指出，預計7月依法辦理公聽會，廣泛蒐集意見，並與申請人協商政府承諾及配合事項；待可行性評估報告核定後，將通知初審合格者擬具投資計畫書。後續將成立甄審會辦理綜合評審，評定通過後進入議約與正式簽約階段，目標今年底前完成簽約。

根據政策公告，建議業者提供一定服務比例的公益算力納入規劃，包含提供政府或學研單位無償或優惠算力、協助中小企業、推動AI人才培育及產業應用等。數發部說明，具體比例、費率及分配調度機制，須由業者於可行性評估報告中詳列，並作為後續評審考量。同時，鼓勵業者針對地方民眾或弱勢族群提出優惠方案。

數發部強調，算力中心須遵循資通安全管理法相關規範，包含建立完善的異地備援及持續營運計畫，確保在任何突發狀況下，國家的關鍵資料與基礎設施都能得到嚴密保護。

數發部表示，未來將積極透過公私協力，如BOO模式，吸引民間資源共同投入建設國家算力基礎，奠定科技自主的堅實基礎。

鴻海 數發部 規模

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