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黃仁勳加持！揭微星員工分紅及年終獎金 入職前景看好
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在來台的GTC Taipei 演講中，展示微星MSI迷你電腦，帶動微星股價。這波AI熱潮不僅炒熱股市話題，也吸引大批求職者關注微星的薪資福利。薪資查詢平台《比薪水》整理微星薪水資料，揭開微星真實的薪酬結構和工作現況。
微星首季營運表現亮眼，第一季每股稅後盈餘（EPS）達4.04元，年增率高達217%，毛利率也由過去的10%至11%谷底回升到15%。隨著下半年搭載RTX Spark晶片的新品陸續出貨，企業獲利改善，這也為今年的分紅和年終獎金帶來成長空間。
根據《比薪水》資料庫統計，微星員工平均月薪為49,333元（中位數45,000 元），平均年薪為 890,333 元（中位數812,000元），相當於18個月的薪水。去年員工平均分紅為217,375 元，年終獎金平均則為117,211元。
針對求職者關心的起薪，《比薪水》指出微星過去提供碩士畢業新人的起薪大約落在43,000元至 45,000 元。為了緩解留才壓力，微星去年進行結構性調薪，平均調幅約5,000元。
內部員工透露，調薪後整體薪資基準上調，今年面試的碩士新人，可以直接以48,000元至50,000元作為談薪起點，爭取更好的待遇。
除了薪資待遇，工作環境也是求職考量重點。員工平均年資達7.6年，中位數長達10年，顯示整體留任率高、環境相對穩定。
根據《比薪水》資料庫，員工認為微星工作步調穩定、任務明確，是適合長期穩定發展的公司。不過也有員工提醒，實際的工作體驗和部門主管風格有很大的關係，《比薪水》專家建議，應徵前建議多方評估，確認部門風氣是否符合自己的職涯規劃。
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