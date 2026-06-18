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國科會TTA率新創登VivaTech 齊攻歐洲市場商機

中央社／ 台北18日電

國科會偕同經濟部中小及新創企業署、產業技術司等單位，今年第8度以台灣科技新創基地（TTA）為主體，號召34家台灣科技新創與61家供應鏈夥伴共組國家隊，參與歐洲最大新創與科技盛會法國科技創新展覽會（VivaTech），盼促成更多國際合作與商機。

VivaTech 2026於法國登場，國科會今天發布新聞稿表示，今年適逢VivaTech 10週年，大會以「開啟下一個10年的全新格局」為主軸，並新增投資人交流機制，加強新創與國際投資人的交流與媒合。今年TTA台灣新創科技館座落在國際品牌聚集密度最高的2樓，比鄰Meta、Microsoft等國際大廠，顯示大會對台灣的重視。

國科會指出，呼應人工智慧（AI）趨勢，今年TTA館以「AI Taiwan」為主題，呈現在AI技術與應用的多元成果，並聚焦AI如何實際融入生活與產業場域，推動智慧應用與日常情境深度結合。展館特別複製歐洲街景，打造具生活感的展示體驗，展現台灣以AI帶動百工百業創新應用、建構智慧生活圈的發展願景，持續強化台灣在全球科技產業鏈中的關鍵角色。

國科會表示，TTA台灣科技新創館開幕式於台灣時間17日舉行，台法官方與智庫代表出席，來自荷蘭、加拿大、英國、美國等多國產業與新創生態圈重量級貴賓也齊聚一堂，展現各界對台灣新創的高度支持與肯定。

國科會產學處處長林德生致詞表示，TTA已帶領近200家次新創透過VivaTech進入歐洲、鏈結全球，成功爭取國際訂單近新台幣13億元。尤其去年藉由新創與供應鏈合作參展方式，取得超過8億元佳績，今年延續去年成功模式，34家新創團隊在61家供應鏈夥伴支持下參展。

林德生指出，相較過往新創現場著重單一技術展示，今年要求團隊結合供應鏈夥伴，進一步升級為整體解決方案與應用情境展示，讓國際企業能更直接理解整體應用價值，以促成更多合作商機。此外，今年參展團隊成熟度提高，許多團隊已深耕歐洲市場，並看準法國淨零減碳法規上路、AI認證需求與算力工廠建置等帶來的新市場機會，準備進一步擴大布局。

在全球科技創新加速朝向永續與社會影響力發展之際，VivaTech大會設立Tech for Change Award，聚焦環境、社會與健康等3大關鍵議題，遴選全球400家具影響力的新創團隊，授予認證，展現運用科技解決全球挑戰的創新能量。

國科會表示，今年台灣新創共7家獲得認證，其中精準智能生技首度參展就入圍健康領域前30名，另外，阿波羅電力、帝濶智慧科技、雷大光電、國家地震中心、睿田能源、竹寶智能也獲認證，展現在科技創新領域的實力與國際影響力。

歐洲 國科會 Meta

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